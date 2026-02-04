Dune: Awakening veröffentlich Kapitel 3 und DLC

Mit Kapitel 3 veröffentlicht Funcom das bislang größte kostenlose Update für Dune: Awakening und erweitert das Spiel um ein deutlich ausgebautes Endgame mit neuen Progressionssystemen, Orten, Missionen und Story-Inhalten.
Kapitel 3 Kostenloses Update: Größeres und besseres Endgame
Kapitel 3 liefert eine der am häufigsten gewünschten Verbesserungen: ein größeres und besseres Endgame. Sobald die Spieler:innen Stufe 6 erreichen, wurde der Fortschritt nun erweitert. Kapitel 3 führt neue Systeme ein, mit denen die Spieler:innen ihre Macht weiter ausbauen, ihren Aufbau verfeinern und ihre Rolle definieren können.
Wichtig ist, dass Spieler:innen nun durch PVE-orientierte Inhalte sinnvoll vorankommen können.
- Erweitertes Endgame: Kapitel 3 bietet eine umfangreiche Erweiterung des Endgames, die sich um einen neu gestalteten Landsraad, tiefgreifende neue Fortschrittssysteme und leistungsstarke Ausrüstungsanpassungen dreht.
- 10 neue Orte zum Entdecken: Es wurden 10 brandneue Überland-Standorte hinzugefügt, darunter offene Herausforderungszonen und imperiale Teststationen, die für wiederholbares Endgame-Spiel konzipiert sind.
- Neue Landsraad-Missionen: Der Landsraad bietet nun wiederholbare Missionen, mit denen Spieler:innen ihren Fraktionsrang und das Ansehen ihres Hauses verbessern und exklusive Belohnungen freischalten können.
- Spezialisierungsfortschritt: Die Spieler:innen können nun ihren Spielstil über fünf verschiedene Fortschrittspfade gestalten: Handwerk, Sammeln, Erkundung, Kampf und Sabotage.
- Augmentationssystem: Einzigartige Waffen und Rüstungen der Stufe 6 können nun mit mächtigen Augmentationen verbessert werden, die an der neuen Augmentationsstation hergestellt werden. Augmentierte Ausrüstung kann von allen Spieler:innen verwendet werden.
- Keine Basisbesteuerung mehr: Die Besteuerung von Spieler:innen-basierten Basen wurde vollständig abgeschafft. Spieler:innen müssen nun nicht mehr zu den Social Hubs reisen, um ihre Steuern zu zahlen, und können ihr wertvolles Solaris für bessere Investitionen sparen.
- Unterstützung für zurückkehrende Spieler:innen: Einführung eines Ressourcenpakets für zurückkehrende Spieler:innen, das inaktive Spieler:innen beim Wiedereinstieg in das Spiel unterstützen soll. Berechtigte Spieler:innen, die für einen bestimmten Zeitraum nicht gespielt haben, erhalten ein Ressourcenpaket, das auf ihren Fortschritt im Research Tree abgestimmt ist und ihnen einen reibungsloseren und ausgewogeneren Wiedereinstieg ins Spiel ermöglicht.
- Zwei neue Waffen und eine Überarbeitung: Zwei neue Waffen wurden hinzugefügt: Die Pyrocket und die Dual Blades. Der Rapier wurde komplett überarbeitet.
- Neue Story-Kapitel: Für Spieler:innen, die die Reise unbedingt fortsetzen möchten, knüpft Kapitel 3 direkt an das Ende von Kapitel 2 an und bietet stundenlangen Spielspaß mit einer neuen Geschichte, in der Spieler:innen auf einen alten Verbündeten treffen.
Das ist bei weitem keine vollständige Liste. Eine Vielzahl von Änderungen, Verbesserungen und Ergänzungen machen Kapitel 3 zum größten Update für Dune: Awakening seit der Veröffentlichung. Die vollständige Übersicht gibt es hier: https://duneawakening.com/news/announcement/chapter-3-free-update-raiders-of-the-broken-lands-dlc-out-now/
Raiders of the Broken Lands – Kostenpflichtiger DLC: Mehr Material zum Bauen
Zusammen mit dem kostenlosen Update für Kapitel 3 erscheint heute Raiders of the Broken Lands, das ohne zusätzliche Kosten im Season Pass enthalten ist. Dieser DLC erfüllt einen der größten Wünsche der Spieler:innen: mehr Baumaterial. Er enthält ein völlig neues Bauset mit 74 Bauteilen und 17 Dekorationen, die alle von den Schmuggler:innen des Imperiums inspiriert sind, sowie ein spezielles Stillsuit-Set, leichte und schwere Rüstungssets, Waffenvarianten, Stoffmuster und Emotes.
Dune: Awakening Kapitel 3 ist kostenlos erhältlich, und der DLC Raiders of the Boken Lands kann für 9,99 € oder als Teil des Season Pass (24,99 €) erworben werden.