Dune: Awakening veröffentlich Kapitel 3 und DLC

Mit Kapitel 3 veröffentlicht Funcom das bislang größte kostenlose Update für Dune: Awakening und erweitert das Spiel um ein deutlich ausgebautes Endgame mit neuen Progressionssystemen, Orten, Missionen und Story-Inhalten.

Kapitel 3 Kostenloses Update: Größeres und besseres Endgame

Kapitel 3 liefert eine der am häufigsten gewünschten Verbesserungen: ein größeres und besseres Endgame. Sobald die Spieler:innen Stufe 6 erreichen, wurde der Fortschritt nun erweitert. Kapitel 3 führt neue Systeme ein, mit denen die Spieler:innen ihre Macht weiter ausbauen, ihren Aufbau verfeinern und ihre Rolle definieren können.

Wichtig ist, dass Spieler:innen nun durch PVE-orientierte Inhalte sinnvoll vorankommen können.

Erweitertes Endgame: Kapitel 3 bietet eine umfangreiche Erweiterung des Endgames, die sich um einen neu gestalteten Landsraad, tiefgreifende neue Fortschrittssysteme und leistungsstarke Ausrüstungsanpassungen dreht.

Kapitel 3 bietet eine umfangreiche Erweiterung des Endgames, die sich um einen neu gestalteten Landsraad, tiefgreifende neue Fortschrittssysteme und leistungsstarke Ausrüstungsanpassungen dreht. 10 neue Orte zum Entdecken: Es wurden 10 brandneue Überland-Standorte hinzugefügt, darunter offene Herausforderungszonen und imperiale Teststationen, die für wiederholbares Endgame-Spiel konzipiert sind.

Es wurden 10 brandneue Überland-Standorte hinzugefügt, darunter offene Herausforderungszonen und imperiale Teststationen, die für wiederholbares Endgame-Spiel konzipiert sind. Neue Landsraad-Missionen: Der Landsraad bietet nun wiederholbare Missionen, mit denen Spieler:innen ihren Fraktionsrang und das Ansehen ihres Hauses verbessern und exklusive Belohnungen freischalten können.

Der Landsraad bietet nun wiederholbare Missionen, mit denen Spieler:innen ihren Fraktionsrang und das Ansehen ihres Hauses verbessern und exklusive Belohnungen freischalten können. Spezialisierungsfortschritt: Die Spieler:innen können nun ihren Spielstil über fünf verschiedene Fortschrittspfade gestalten: Handwerk, Sammeln, Erkundung, Kampf und Sabotage.

Die Spieler:innen können nun ihren Spielstil über fünf verschiedene Fortschrittspfade gestalten: Handwerk, Sammeln, Erkundung, Kampf und Sabotage. Augmentationssystem: Einzigartige Waffen und Rüstungen der Stufe 6 können nun mit mächtigen Augmentationen verbessert werden, die an der neuen Augmentationsstation hergestellt werden. Augmentierte Ausrüstung kann von allen Spieler:innen verwendet werden.

Einzigartige Waffen und Rüstungen der Stufe 6 können nun mit mächtigen Augmentationen verbessert werden, die an der neuen Augmentationsstation hergestellt werden. Augmentierte Ausrüstung kann von allen Spieler:innen verwendet werden. Keine Basisbesteuerung mehr: Die Besteuerung von Spieler:innen-basierten Basen wurde vollständig abgeschafft. Spieler:innen müssen nun nicht mehr zu den Social Hubs reisen, um ihre Steuern zu zahlen, und können ihr wertvolles Solaris für bessere Investitionen sparen.

Die Besteuerung von Spieler:innen-basierten Basen wurde vollständig abgeschafft. Spieler:innen müssen nun nicht mehr zu den Social Hubs reisen, um ihre Steuern zu zahlen, und können ihr wertvolles Solaris für bessere Investitionen sparen. Unterstützung für zurückkehrende Spieler:innen: Einführung eines Ressourcenpakets für zurückkehrende Spieler:innen, das inaktive Spieler:innen beim Wiedereinstieg in das Spiel unterstützen soll. Berechtigte Spieler:innen, die für einen bestimmten Zeitraum nicht gespielt haben, erhalten ein Ressourcenpaket, das auf ihren Fortschritt im Research Tree abgestimmt ist und ihnen einen reibungsloseren und ausgewogeneren Wiedereinstieg ins Spiel ermöglicht.

Einführung eines Ressourcenpakets für zurückkehrende Spieler:innen, das inaktive Spieler:innen beim Wiedereinstieg in das Spiel unterstützen soll. Berechtigte Spieler:innen, die für einen bestimmten Zeitraum nicht gespielt haben, erhalten ein Ressourcenpaket, das auf ihren Fortschritt im Research Tree abgestimmt ist und ihnen einen reibungsloseren und ausgewogeneren Wiedereinstieg ins Spiel ermöglicht. Zwei neue Waffen und eine Überarbeitung: Zwei neue Waffen wurden hinzugefügt: Die Pyrocket und die Dual Blades. Der Rapier wurde komplett überarbeitet.

Zwei neue Waffen wurden hinzugefügt: Die Pyrocket und die Dual Blades. Der Rapier wurde komplett überarbeitet. Neue Story-Kapitel: Für Spieler:innen, die die Reise unbedingt fortsetzen möchten, knüpft Kapitel 3 direkt an das Ende von Kapitel 2 an und bietet stundenlangen Spielspaß mit einer neuen Geschichte, in der Spieler:innen auf einen alten Verbündeten treffen.

Das ist bei weitem keine vollständige Liste. Eine Vielzahl von Änderungen, Verbesserungen und Ergänzungen machen Kapitel 3 zum größten Update für Dune: Awakening seit der Veröffentlichung. Die vollständige Übersicht gibt es hier: https://duneawakening.com/news/announcement/chapter-3-free-update-raiders-of-the-broken-lands-dlc-out-now/

Raiders of the Broken Lands – Kostenpflichtiger DLC: Mehr Material zum Bauen

Zusammen mit dem kostenlosen Update für Kapitel 3 erscheint heute Raiders of the Broken Lands, das ohne zusätzliche Kosten im Season Pass enthalten ist. Dieser DLC erfüllt einen der größten Wünsche der Spieler:innen: mehr Baumaterial. Er enthält ein völlig neues Bauset mit 74 Bauteilen und 17 Dekorationen, die alle von den Schmuggler:innen des Imperiums inspiriert sind, sowie ein spezielles Stillsuit-Set, leichte und schwere Rüstungssets, Waffenvarianten, Stoffmuster und Emotes.

Dune: Awakening Kapitel 3 ist kostenlos erhältlich, und der DLC Raiders of the Boken Lands kann für 9,99 € oder als Teil des Season Pass (24,99 €) erworben werden.