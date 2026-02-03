Meridiem enthüllt die künstlerische Vision hinter „The Bearer & The Last Flame“

Meridiem Games gibt tiefe Einblicke in die visuelle Entstehung des kommenden Action-Adventures The Bearer & The Last Flame.

In einer Zeit, in der prozedurale und KI-generierte Assets zunehmen, setzt das vom Ein-Mann-Entwickler Dark Reaper Studio erschaffene Projekt ein klares Statement für menschliche Kreativität und traditionelles Handwerk.

Die Künstler hinter der Finsternis

Das visuelle Grundgerüst des Spiels basiert auf den Arbeiten von Ion Ander Ramírez Rodríguez und Adrián Lucas Hernández. Während Rodríguez (bekannt als Ion Ander ART) seine Expertise aus der Welt der Mythologie und Folklore einbringt, zeichnet Hernández – ein erfahrener Storyboard-Artist aus der Animationsbranche – unter anderem für das markante Cover-Design verantwortlich.

Die Illustrationen wurden in einem hybriden Prozess aus analogen Techniken (Öl, Kohle, Aquarell) und digitalem Painting erstellt, um die düstere Atmosphäre des „Soulslike“-Genres organisch zu verstärken.

Gameplay & Technik-Check

Für Fans von präzisem Combat und technischem Worldbuilding bietet The Bearer & The Last Flame folgende Eckdaten:

Genre: Epic Dark Fantasy Action-Adventure (Soulslike).

Entwicklung: Dark Reaper Studio (Solo-Dev-Projekt).

Plattformen: PlayStation 5 und PC (Steam).

Release: 06. März 2026.

Exklusive physische Editionen für Sammler

Meridiem übernimmt neben dem Publishing auch die Gestaltung der physischen Versionen für die PlayStation 5:

Standard Edition : Beinhaltet das Basisspiel auf Disc.

: Beinhaltet das Basisspiel auf Disc. The Knight’s Edition: Enthält zusätzlich zum Spiel einen Game Guide (ideal für die Lore-Analyse) und einen exklusiven Special Sleeve.

Status: Vorbestellungen für die physische PS5-Version sowie die digitalen Fassungen auf Steam und im PlayStation Store sind ab sofort möglich.

Weiterführende Links: Offizielle Website