VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingNews & Updates

EVE Online Directors Letter gibt Infos zu den Plänen für 2026 bekannt

von Hannes Linsbauer0

CCP Games richtet in neuem Directors Letter die Aufmerksamkeit in die Zukunft des EVE-Universums und blickt gleichzeitig auf alles, was gewesen ist. Die Pläne für 2026 beinhalten unter anderem die weitere Entwicklung von EVE Vanguard sowie spannende Erweiterungen von EVE Online.

In EVE Online war 2025 ein Jahr der Stärkung von Kernsystemen wie Bergbau und Freelancing, was sich auch in diesem Jahr und darüber hinaus fortsetzen wird. In den nächsten drei Erweiterungen wird CCP Games den Fraktionskrieg zu einem Krieg mit echten Einsätzen ausbauen und neue Spieler*innen vom ersten Tag an mit einem Ziel in den Kampf ziehen.

Die Veröffentlichung von EVE Vanguard im Steam Early Access wird über den Sommer 2026 hinaus verschoben, um dem Entwicklungsteam die nötige Zeit zu geben, den Spieler*innen ein stärkeres, vollständigeres Erlebnis zu bieten. Ein Crossover-Event sowie einen Spieltest auf Steam wird es im Laufe dieses Jahres trotzdem geben.

Weitere Infos und mehr Details sind im Directors Letter und auf YouTube zu finden.

EVE Online kann kostenlos unter eveonline.com gespielt werden.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Meridiem enthüllt die künstlerische Vision hinter „The Bearer & The Last Flame“

Hannes Linsbauer

Civilization VII: Jubiläumsupdate und neue Features angekündigt

Hannes Linsbauer

Fallout-Trailer mit Aaron Moten (Maximus)

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link