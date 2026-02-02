Civilization VII: Jubiläumsupdate und neue Features angekündigt

Ein Jahr nach dem Launch von Civilization VII ziehen die Entwickler Bilanz. Mit dem kommenden Gratis-Update „Test of Time“ und der Rückkehr einer Kult-Figur möchte Firaxis die strategische Tiefe der Reihe weiter schärfen und auf das Feedback der Community reagieren.

Seit drei Jahrzehnten definiert das Civilization-Franchise das 4X-Genre. Zum ersten Jubiläum des siebten Teils schlägt Creative Director Ed Beach nun eine Brücke zwischen Tradition und Innovation. In einer aktuellen Jubiläumsbotschaft gibt das Studio Einblicke in den „Firaxis Feature Workshop“, in dem derzeit grundlegende Mechaniken für die Zukunft des Titels evaluiert werden.

Fokus auf Core-Gameplay: Das „Test of Time“-Update

Das Herzstück der kommenden Monate bildet das große kostenlose Inhalts-Update „Test of Time“. Laut Firaxis fließen hierbei die Erkenntnisse aus dem ersten Jahr Live-Betrieb direkt in die Weiterentwicklung der Kernmechaniken ein. Ziel ist es, die Komplexität für „Gottheits“-Veteranen zu erhöhen, während der Einstieg für neue Strategen zugänglich bleibt.

Update 1.3.2: Rückkehr von Gilgamesch

Neben den langfristigen Visionen wurden konkrete Details zum anstehenden Patch 1.3.2 veröffentlicht:

Fan-Favorit kehrt zurück : Gilgamesch wird als spielbares Oberhaupt wieder in den Ring geworfen – ein Move, der besonders die Langzeit-Fans freuen dürfte.

: Gilgamesch wird als spielbares Oberhaupt wieder in den Ring geworfen – ein Move, der besonders die Langzeit-Fans freuen dürfte. Jubiläums-Goodies : Spieler dürfen sich auf zusätzliche In-Game-Überraschungen freuen, die im Rahmen der Feierlichkeiten freigeschaltet werden.

: Spieler dürfen sich auf zusätzliche In-Game-Überraschungen freuen, die im Rahmen der Feierlichkeiten freigeschaltet werden. Stabilitäts-Fixes: Wie gewohnt umfasst das Update auch technische Optimierungen an der Engine und dem Interface.

Die Zukunft gestalten

Ed Beach betont, dass die Entwicklung im Dialog mit der Community stattfindet. Der „Feature Workshop“ dient dabei als Testumgebung für mutige Neuerungen, bevor sie in das finale Spiel übernommen werden. Die vollständige Botschaft inklusive detaillierter Patch-Notes und Design-Philosophien steht ab sofort auf den offiziellen Kanälen zur Verfügung.