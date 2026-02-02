VON GAMERN, FÜR GAMER!
Fallout-Trailer mit Aaron Moten (Maximus)

Hannes Linsbauer

Die Fallout TV-Show hat in Kürze die finale Folge und zur Feier hat Bethesda einen neuen Trailer mit Protagonist Aaron Moten (Maximus) veröffentlicht.

In diesem spielt er gemeinsam mit Vault Boy eine Auswahl der Fallout-Titel.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

