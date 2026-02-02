Programmhighlights der GG Bavaria 2026

Vom 6. bis zum 8. März lädt die GG Bavaria erneut in die Kleine Olympiahalle in München ein – die ersten Programmhighlights sind jetzt offiziell!

Die Münchner Gaming-Messe GG Bavaria öffnet ihre Pforten auch 2026 wieder für Gaming-Begeisterte: Vom 6. bis zum 8. März 2026 steht die Kleine Olympiahalle wieder ganz im Zeichen des Gamings – dieses Mal außerdem mit einem zusätzlichen Messetag. Von Freitag bis Sonntag ist die Messe für alle Besucher:innen geöffnet.

Wie jedes Jahr gibt es auf der GG Bavaria wieder jede Menge zu entdecken, von spannenden neuen Spielen, über E-Sports und Turniere bis hin zu Cosplay, Pen&Paper und der Artist Alley mit mehr als 50 Künstler:innen. Aber auch auf Walking Acts und Mitmachaktionen können sich Besucher:innen freuen.

Traditionell sind wieder zahlreiche Studios vertreten, die ihre Spiele vorstellen, darunter die Gewinner der GG Bavaria-Awards 2025: Fire Totem Games mit A Webbing Journey (Publikumspreis Cosmic Choice) und Pixel Maniacs mit ChromaGun 2: Dye Hard (Horizon Award für kreative technische Ansätze).

Für familienfreundliche Immersion bringt das FFF-geförderte Spiel Horses of Hoofprint Bay von thogli studios direkt einen Reitsimulator mit, mit dem Besucher:innen das Pferd im Spiel aus dem Sattel steuern können. In dem cozy 2D-Spiel bauen Spieler:innen ihren Stall auf, kümmern sich um ihre Pferde, trainieren sie für Wettbewerbe und züchten niedliche Fohlen.

Auch einige Premieren warten darauf, erstmals von einem Publikum entdeckt (und ausprobiert) zu werden. Unter anderem werden Demos zu folgenden Titeln verfügbar sein:

CHILIPIXEL Games: 11SXXE – Deadly Temples of Peril

11SXXE – Deadly Temples of Peril pixlerin: The Lost Hotel

The Lost Hotel Rambit Games: Atomic Age

Atomic Age Sonorode: Warding Witches

Warding Witches Cobalt Lane GmbH: Imprinted

Zu den weiteren Studios, die auf der GG Bavaria 2026 anzutreffen sind, gehören Boxelware, Emergo Entertainment, Endrealm, Everflux Games und Tistic Games. Deren vielseitiges Aufgebot reicht von gemütlichen Simulations- und Managementspielen über Roguelite-Abenteuer, Rätsel und Kriminalfälle, der Verteidigung von Planeten bis hin zum Kampf gegen Ragnarök!

In einer eigenen Area tritt Level Up – der Games/Bavaria Accelerator auf, ein Programm, das unter der Schirmherrschaft von Dr. Fabian Mehring Game-Entwickler:innen mit Workshops, Coachings und Peer-to-Peer-Austausch hilft, ihre Projekte erfolgreich umzusetzen. Die Teams zeigen dort ihre teils brandneuen Spiele:

Favorite Ice Cream Studio: Mad Tilly’s – Magical Amulets

Mad Tilly’s – Magical Amulets Blossom Path Games: Valkyrie Rising: Hordes of Ragnarök

Valkyrie Rising: Hordes of Ragnarök Sagewing Studio : Thomas Ireham in Crimson Spotlight

: Thomas Ireham in Crimson Spotlight Spicy Sushi Games: OrbiTower

OrbiTower Wegfreund Games : S.T.A.R.V.E.

: S.T.A.R.V.E. Knidaria Games: Cube Grinder Factory

Wer selbst den Weg der Game-Entwicklung einschlagen möchte, kann sich wieder über verschiedene Hochschulen aus ganz Bayern mit passenden Studiengängen informieren und teilweise Projekte der Studierenden anspielen. Unter anderem sind die Macromedia University of Applied Sciences und das SAE Institute München, die Universitäten Bamberg und Würzburg, die TH Deggendorf sowie die Hochschule Kempten vertreten.

Darüber hinaus bietet der Career Space, der nun ebenfalls in der Haupthalle zu finden ist, wieder Talks und Workshops für Ein-, Um- und Aufsteiger in der Gamesbranche. Besucher:innen können ihr Art Portfolio von Branchenexpert:innen begutachten lassen und mehr zu Themen wie Game Music/Audio, Narrative Design/Writing, Game Engines, Quereinstieg, Zusammenarbeit mit Publishern, Studio-Gründung und Förderung erfahren.

Zur Unterhaltung ist wieder für ein buntes Bühnenprogramm gesorgt: Von Live-Pen&Paper über E-Sport-Matches bis hin zu Indie Showcases. Highlights sind am Sonntag außerdem unter anderem der beliebte Cosplay Contest in Zusammenarbeit mit Animexx e.V. und die Verleihung der GG Bavaria Awards mit Publikumsvoting vor Ort und zusätzlichen Kategorien in diesem Jahr.

Die Creator Huebi und Dävid werden ebenfalls auf der Bühne auftreten und vor Ort mit ihren Communitys in Kontakt treten. Daneben werden aber auch viele weitere bekannte Creator:innen die GG Bavaria 2026 besuchen, zum Programm beitragen und vor Ort streamen.

Die GG Bavaria 2026 findet vom 6. bis zum 8. März 2026 in der Kleinen Olympiahalle in München statt. Tickets sind ab sofort bei Vivenu und auf der offiziellen Ticket-Seite erhältlich. Die regulären Tagestickets gibt es schon ab 19,00 €. Alle Details zu den jeweiligen Ticketkategorien und Ermäßigungen finden sich ebenso auf der Ticket-Webseite.

Die GG Bavaria ist ein Projekt von Games/Bavaria und wird gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales.

Alle Neuigkeiten zur GG Bavaria gibt es auf der offiziellen Webseite.