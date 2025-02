Warum ist Mobile Gaming so beliebt?

Mobile Games sind in den letzten Jahren durch die Digitalisierung und den Fortschritt der technischen Möglichkeiten sehr beliebt geworden.

Groß und Klein verbringt gerne Zeit am Handy oder einem anderen mobilen Endgerät und taucht in die Welt eines Spieles ein. Das kann verschiedene Gründe haben – manchmal Langeweile, manchmal eine gewünschte Ablenkung vom Alltag, manchmal ganz einfach der Spaß am Spielen.

Es gibt einige Gründe, warum die Mobile Games so beliebt sind. Welche das sind? Das finden wir heute heraus.

Gibt es etwas zu gewinnen?

Geld regiert die Welt – diesen Spruch hat mit Sicherheit jeder schon mal gehört. Und so kann auch das Geld ein Grund sein, warum die Mobile Games so beliebt geworden sind. Nicht in jedem Spiel gibt es etwas zu gewinnen, in manchen dann allerdings umso mehr.

Zu den Mobile Games gehören nämlich nicht nur die niedlichen Spiele wie Hay Day und Die Schlümpfe, sondern auch beliebte Casino Spiele und Spielautomaten wie Lucky Lady. Hier findet man zwar auch bunte Grafiken, die dazu einladen, in eine andere Welt einzutauchen, vor allem geht es aber um Glück. Wie bei Lucky Lady geht es auch bei vielen anderen Spielen darum, an einem Automaten bestimmte Kombinationen oder Paare von niedlichen Symbolen wie Münzen und Hufeisen zu erspielen. Je nach Spiel und Einsatz entstehen da teilweise hohe Gewinnsummen. Verlockend, oder?

Vielseitige Angebote und Flexibilität

Flexibilität und Freiheiten wünschen wir uns doch alle im Alltag. Und genau das bieten die Mobile Games. Da sie auf verschiedenen Geräten wie dem Smartphone, der Konsole und dem Tablet gespielt werden können, bieten sie große Flexibilität, wenn es um den Ort und die Uhrzeit geht. Es wird zum Beispiel möglich, unterwegs mal schnell ins Spiel hineinzuschauen, wenn der Bus oder die Bahn mal wieder Verspätung hat. Oder man spielt in seiner Mittagspause. Oder mitten in der Nacht, wenn man nur rüber zum Nachttisch greifen muss und schon sein Smartphone in der Hand hat. Da kann es schon mal schwer werden, sich zu kontrollieren und nicht den ganzen Tag – oder die ganze Nacht – mit dem Spielen zu verbringen.

Zusammen mit Freunden spielen

Zeit mit Freunden ist toll und besonders. Viele von uns verbringen zu wenig Zeit mit ihren Liebsten, denn es kommen einfach zu viele Aufgaben und Pflichten dazwischen und manchmal braucht man auch einfach mal ein paar Stunden für sich.

Abschalten kann man aber auch beim gemeinsamen Spielen mit Freunden. Viele Mobile Games lassen sich miteinander per Bluetooth verbinden und so kann man gemeinsam Abenteuer erleben und dem Alltag für einen Moment entfliehen. Für einfache Gespräche und Austausch ist nebenbei trotzdem noch Zeit!

Auf die Altersfreigaben achten

Zum Schluss haben wir noch einen wichtigen Hinweis für Eltern, deren Kinder in ihrer Freizeit Mobile Games spielen. Glücksspiele, bei denen Geld gewonnen werden kann, sind erst ab 18 Jahres geeignet und einige andere Games sind aufgrund sexueller oder gewalttätiger Inhalte erst für Jugendliche und Erwachsene geeignet. Man sollte das Spielverhalten des eigenen Kindes genau beobachten und gegebenenfalls eingreifen.