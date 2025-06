A1 Austrian eSports Festival im Sommer

Am 5. und 6. Juli findet nunmehr zum vierten Mal das A1 Austrian eSports Festival in Wien statt. Über 25.000 Gaming- und E-Sport-Begeisterte sowie Fans der digitalen Popkultur verwandeln erneut das Austria Center Vienna (ACV) in die größte E-Sport- und Gaming-Arena Österreichs.

Über 200 Aussteller haben sich für das Event angekündigt. Das Programm verspricht einen bunten Mix aus Nonstop E-Sport Action auf der großen Bühne, Mitmach-Gaming-Stationen, bunten Cosplay Kostümen, einer Merch-Zone sowie analogen Spielspaß auf dem parallel stattfindenden Spielefest Wien.

„Das A1 Austrian eSports Festival ist mittlerweile ein etablierter Fixpunkt der E-Sport- und Gaming-Community. Hochklassige E-Sport-Profis werden erneut bei den international bekannten Turnieren live auf der Bühne gegeneinander antreten. Unser Festival ist das am schnellsten wachsende E-Sport-Event Europas und wird auch heuer wieder mit seinem vielseitigen Programm bei den Gästen punkten“, sagt Manuel Haselberger, Organisator des A1 Austrian eSports Festivals.

E-Sport Finalspiele der Extraklasse

Auf der großen E-Sport-Bühne Österreichs werden auch heuer wieder die besten deutschsprachigen E-Sport-Teams erwartet. Die mehrwöchige Qualifikationsphase in den Spielen League of Legends, Valorant und Teamfight Tactics der A1 eSports League Austria laufen noch bis Ende Juni und schüren bei den E-Sport Fans bereits jetzt Vorfreude auf spannende Finalspiele. Ergänzt werden die Profi-Turniere auf dem Festival durch mehrere E-Sport Community-Turniere in unterschiedlichen Disziplinen, an denen die Besucher:innen direkt vor Ort teilnehmen können. Dazu zählen unter anderem Super Smash Bros, Tekken 8, EA Sports FC 25, Fortnite und Mario Kart.

Cosplay Village, Artist Alley und vieles mehr

„Cosplays” – so werden die sorgfältig in aufwendiger Handarbeit gefertigten Kostüme von Charakteren aus der Gaming-, Anime- oder Popkultur-Welt genannt. Seit jeher gehören sie zum A1 Austrian eSports Festival dazu. Im Cosplay Village und auf einem eigenen Cosplay-Catwalk präsentieren erneut über 100 talentierte Cosplayer:innen ihre schönsten und extravagantesten Kostüme. Die engagierten Kostümdesigner:innen und sogenannte „Prop-Maker“ – so werden die Hersteller von professionellen Cosplay-Requisiten genannt – stellen während der gesamten Veranstaltung im Cosplay Village ihr großes Talent im Nähen, Kolorieren, Schreinern, Schweißen oder der Bildhauerei in Form ihrer kreativen Meisterwerke zur Schau. In der benachbarten Artist Alley bieten österreichische Künstler:innen Selbstgemachtes zum Kauf an. Wer selbst künstlerisch aktiv werden möchte, kann dies gleich bei einer der zahlreichen Arts & Craft Workshop Stationen tun.

Mit E-Sport aufs nächste Karriere-Level

Auch abseits der Turnierstationen will das A1 Austrian eSports Festival ein Sprungbrett für heimische Talente sein. Zahlreiche namhafte österreichische Unternehmen und Bildungseinrichtungen informieren am Festival über Jobmöglichkeiten und Aus- und Weiterbildungen. Im sogenannten “Game Dev Campus” schließen sich insgesamt 10 Fachhochschulen und Universitäten mit heimischen Spieleentwicklern zusammen und informieren über die Games-Branche. Weiters können Besucher:innen in der integrierten Job Zone mit Recruiter:innen von beispielsweise ASFINAG, A1 und Austro Control über offene Stellen und Karrieremöglichkeiten sprechen. Wer sich abseits seiner beruflichen Laufbahn im E-Sport engagieren möchte, ist bei den ausstellenden Mitgliedsvereinen des E-Sport Verband Österreich gut aufgehoben.

Zusätzlich zur digitalen E-Sport-Action haben alle Festival-Besucher:innen auch die Möglichkeit, das gleichzeitig stattfindende Spielefest Wien zu besuchen, den analogen Zwilling des digitalen Gaming-Events. Hier warten unter anderem Österreichs größte Spielothek, 1.000 betreute Spieltische sowie Präsentationen von Spieleneuheiten als auch von bekannten analogen Spiele-Klassikern. Für das leibliche Wohl sorgen außerdem 15 Foodtrucks im Food-Festival-Bereich der Veranstaltung. Alle Eventbereiche können von den Besucher:innen ohne Aufpreis mit einem Ticket genutzt werden.

Mehr Infos und Tickets unter A1 Austrian eSports Festival

Ticketpreise

(1 Tag / 2 Tage)