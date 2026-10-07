abxylute M5 und M6: Mobile Controller starten auf Kickstarter

Der Hardwarehersteller abxylute hat eine Kickstarter-Kampagne für zwei Smartphone-Controller gestartet. M5 und M6 sitzen magnetisch am Mobiltelefon und werden bei Bedarf über einen Schiebemechanismus ausgefahren. Damit sollen Spiele auf dem Smartphone sowie Cloud- und Remote-Play mit physischen Bedienelementen nutzbar sein. Der Kampagnenstart am 6. Oktober ist noch keine Auslieferung der Geräte.

Der M6 ist das besser ausgestattete Modell. Er verbindet sich über Bluetooth 5.3 oder USB-C und bietet nach Herstellerangaben kapazitive Analogsticks, lineare Trigger mit umschaltbarem kurzem Anschlag sowie eine frei belegbare Z-Taste. Hinzu kommen ein Sechs-Achsen-Bewegungssensor und eine in vier Stufen einstellbare Vibration. Der integrierte 500-mAh-Akku soll bis zu zehn Stunden Spielzeit ermöglichen. Wie lange er unter verschiedenen Betriebsarten tatsächlich hält, ist noch offen.

Beim M5 steht das flache Format im Vordergrund. An der dünnsten Stelle misst das Gehäuse laut abxylute 8,5 Millimeter. Der Controller wird ausschließlich per USB-C verbunden und benötigt daher weder Bluetooth-Kopplung noch einen eigenen Akku. Flache Analogsticks mit Klickfunktion, taktile Trigger und ein Vibrationsmotor gehören dennoch zur Ausstattung. Die Schiebekonstruktion soll das Telefon im Alltag kompakt am Controller halten; beim Spielen wird die Bedieneinheit unter dem Display hervorgezogen. Beide Modelle erhalten laut Pressemitteilung magnetische Griffaufsätze für längere Spielsitzungen.

Über die kostenlose abxy-App für iOS und Android sollen sich unter anderem Stick-Empfindlichkeit, Totzonen und Triggerwege anpassen lassen. Beim M6 kündigt der Hersteller zusätzlich eine Zuordnung von Bildschirmtasten zu Controller-Tasten an. Modi für Android-Spiele, Cloud- und Remote-Play sowie iPhone-Spiele sind vorgesehen; die tatsächliche Unterstützung hängt auch vom jeweiligen Spiel und Gerät ab.

Als frühe Kickstarter-Preise nennt abxylute 65 US-Dollar für den M6 und 59 US-Dollar für den M5. Danach sollen die Kampagnenpreise auf 69 beziehungsweise 65 US-Dollar steigen; die angegebenen späteren Listenpreise liegen bei 89,99 und 84,99 US-Dollar. Eine grün-transparente M5 Founder’s Edition mit personalisierbarem Emblem ist ebenfalls geplant. Angaben zu Versandkosten, Steuern und Lieferterminen sollten Interessierte direkt in der Kampagne prüfen.