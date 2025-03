Atomfall im Test

Die Quarantänezone

Fangen wir mit der Handlung an: Hier endete das Windscale Fire nicht nur in einem tragischen Unfall– sondern eher in einer Katastrophe. Als Reaktion darauf wurde das gesamte umliegende Gebiet mitsamt seiner Bevölkerung unter Quarantäne gestellt. Die Region wurde vollständig abgeriegelt, jegliche Kommunikation ganz einfach gekappt. Selbst jetzt, fünf Jahre nach dem Unfall, bleibt das Schicksal der Menschen, die damals eingeschlossen wurden, ein großes Rätsel.

Wo passen wir in das Ganze hinein? Unser Protagonist – namenlos und ahnungslos – wird unsanft in einem Bunker geweckt. Wer sind wir? Keine Ahnung. Wo sind wir? Gute Frage. Und was ist überhaupt passiert? Noch so ein Rätsel. Fakt ist: Unser Charakter hat nicht die geringste Erinnerung daran, warum er hier gelandet ist. Kaum erwacht, treffen wir auf eine freundliche, wenn auch ziemlich mitgenommene Gestalt. Sie drückt uns eine Schlüsselkarte in die Hand und gibt uns eine klare Mission: Finde die Wahrheit über Windscale heraus. Na gut. Viel Besseres haben wir ja ohnehin nicht zu tun – und ein bisschen Frischluft kann ja nicht schaden.

Spannend ist, dass uns die Geschichte hier keine Sekunde richtig an die Hand nimmt. Kaum verlassen wir den Bunker, liegt es ganz bei uns, wohin wir gehen. Zwar stoßen wir schnell auf einige freundliche Überlebende, die uns erste Hinweise zu unserer Aufgabe und den Geschehnissen in der Zone geben, doch die Zahl derjenigen, die uns lieber tot sehen würden, ist deutlich höher. Nach all den Jahren in Isolation sind die Menschen – sagen wir mal – eigen geworden. Die verschiedenen Fraktionen kämpfen erbittert um die Vorherrschaft, und tief in den Bunkern und Höhlen regt sich noch etwas anderes … etwas, das besser nicht ans Licht kommen sollte. Unser Auftrag? Klingt plötzlich um einiges komplizierter. War ja mal wieder klar.

Insgesamt weckt die Geschichte eine Menge Neugier. Durch die kryptische Erzählweise nach dem Motto „Hier hast du die Schlüsselkarte – jetzt mach was draus“ entsteht ein natürlicher Anreiz, die Geheimnisse rund um Windscale wirklich zu ergründen. Auch die verschiedenen Schauplätze haben immer etwas zu bieten – überall gibt es etwas zu entdecken. Dabei bleibt es meist völlig uns überlassen, mit wem wir uns verbünden und wie wir uns in diesem faszinierenden Setting behaupten.