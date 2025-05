Bigben Week 2025: NACON präsentiert das Line-Up 2025

Die 8. Bigben Week hat am 19. Mai im Herzen von Paris begonnen. Journalist*innen und die internationalen Partner des Unternehmens sind eingeladen, einen exklusiven Blick auf das NACON-Portfolio der kommenden Spiele- und Zubehörveröffentlichungen zu werfen.

In Anwesenheit der Studios, Design- und Entwicklungsteams können die Besuchenden die zahlreichen Projekte, die für die kommenden Monate geplant sind, im Detail erkunden.

Während der Bigben Week, dem jährlichen Showcase-Event der Bigben Group, präsentiert NACON neun Spiele, darunter Hell is Us und Robocop: Rogue City – Unfinished Business, sowie eine Auswahl an neuem Zubehör und die ersten Peripheriegeräte, die dem Simracing gewidmet sind.

Line-Up 2025

Hell is Us

Auch in diesem Jahr bietet die Bigben Week den Besuchenden wieder die Möglichkeit, mehrere Spiele vor ihrer offiziellen Veröffentlichung auszuprobieren. Zu den am meisten erwarteten Spielen gehört Hell is Us, ein ehrgeiziges Projekt des Studios Rogue Factor, das die Spielenden zu einer einzigartigen Erfahrung einlädt, bei der Kampf und Erkundung miteinander kombiniert werden, untermauert durch eine Designphilosophie, die als Player-Plattering bekannt ist. Dieses Action-Adventure bietet eine mysteriöse Geschichte, die in einem Land inmitten eines zerstörerischen Bürgerkriegs spielt. Ohne Karten oder Questmarker fordert Hell is Us alle heraus, den eigenen Sinnen und Instinkten zu folgen und seine eigenen Entdeckungen zu machen.

Hell is Us ist ab dem 4. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business

Nach dem erfolgreichen Rogue City im Jahr 2023 kehrt Robocop in Robocop: Rogue City – Unfinished Business zurück. In diesem neuen, eigenständigen Abenteuer können die Spielenden neue Verbrechen bekämpfen, neue Waffen einsetzen, verheerende Finishing-Moves ausführen und zum ersten Mal in einem Videospiel als Alex Murphy spielen, bevor er zu RoboCop wurde.

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business wird am 17. Juli für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Edge of Memories

Auch JRPG-Fans kommen dieses Jahr auf ihre Kosten mit Edge of Memories, dem neuesten Werk von Midgar Studio. Dieses neue Abenteuer in der Welt von Heryon, das in Zusammenarbeit mit renommierten Künstlern des Genres wie Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Xenoblade Chronicles) und Emi Evans entwickelt wurde, enthüllt ein farbenfrohes Universum, eine düstere Handlung und ein dynamisches Echtzeit-Kampfsystem.

Edge of Memories wird im Herbst 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein.

Dragonkin: The Banished

Das erste große Update für Dragonkin: The Banished ist ab sofort im Early Access auf Steam verfügbar. Diese Ergänzungen verbessern das Spielerlebnis dieses Hack’N’Slash, einschließlich eines verbesserten Endspiels und der neuen Nurorgartt-Zone.

Dragonkin: The Banished ist bereits im Early Access auf Steam verfügbar.

Architect Life

Im Bereich der Simulationen präsentiert NACON die finale Version von Architect Life, dem ersten Spiel, das dem Beruf des Architekten gewidmet ist. Als Leiter*in des eigenen Büros entwerfen und bauen die Spielenden im Karrieremodus die Traumhäuser ihrer Kunden oder lassen ihrer Kreativität im freien Modus freien Lauf.

Architect Life wird am 19. Juni 2025 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht.

Tour de France 2025 / Pro Cycling Manager 25

Sportbegeisterte können sich über die Neuauflagen von Tour de France 2025 und Pro Cycling Manager 25 freuen. Diese Genre-Benchmarks markieren in diesem Jahr einen Wendepunkt mit der Einführung der Unreal Engine 5, einem technischen Fortschritt, der mehr Immersion verspricht. Zusätzlich zu dieser grafischen Weiterentwicklung führen beide Titel eine Reihe neuer Features ein, wie zum Beispiel das Sponsorensystem für Pro Cycling Manager 25 und das Tanksystem für Tour de France 2025.

Beide Titel werden ab dem 5. Juni 2025 erhältlich sein.

TIEBREAK+

Schließlich nutzt TIEBREAK+, das offizielle Spiel der ATP und WTA, die Bigben Week, um zur Freude der Tennisfans die ersten Bilder für Nintendo Switch zu veröffentlichen.

NACON & Simracing

NACONs Racing Division präsentiert eine Auswahl an Spielen und Zubehör für Fans von Rennsimulationen.

REVOSIM Zubehör

Neben dem Direct Drive RS Pure 9Nm Bundle, das im Juni 2025 auf den Markt kommen soll, präsentiert NACONs Racing Division neues Zubehör, das das REVOSIM-Ökosystem bereichert. Die Besuchenden können eine Vorschau auf das Hybridgetriebe, das Kupplungspedal, die Loadzell-Handbremse und ein neues Rad sehen, die alle mit den Produkten der RS Pure-Reihe kompatibel sind.

NACON hat es sich zum Ziel gemacht, ein immer realistischeres, skalierbares und zugängliches Simracing-Erlebnis anzubieten.

Endurance Motorsport Series

Endurance Motorsport Series, entwickelt von KT Racing, lässt die Fans als Fahrer*in und/oder Renningenieur*in die Welt der Langstreckenrennen erleben. Teamstrategie, Entscheidungsfindung und Rennmanagement stehen dabei im Mittelpunkt des Gameplays.

Endurance Motorsport Series wird im Herbst 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox erscheinen.

RENNSPORT

Ein weiterer mit Spannung erwarteter Titel ist RENNSPORT, entwickelt von Competition Company & Teyon. Das Spiel ist eine hochmoderne Simulation für den E-Sport und besticht durch seine technisch anspruchsvolle, realistische Fahrphysik und sein präzises Gameplay.

RENNSPORT wird im September 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein.

NACON Zubehör

In diesem Jahr feiert NACON zehn Jahre Zubehör, das Spielende auf der ganzen Welt mit Leistung und Spielspaß versorgt. Während der Bigben Week können die Besuchenden dieses Jahrzehnt der Innovation noch einmal neu entdecken, bevor sie die neuen Modelle testen, die die moderne Expertise des Publishers ausdrücken.

Revolution X Unlimited

Revolution X Unlimited, ein für Xbox lizenzierter kabelloser High-End-Controller, hat sich als der Star des NACON-Zubehörs etabliert. Dieser kabellose Controller wurde entwickelt, um extreme Präzision, optimale Reaktionsfähigkeit und überragenden Benutzerkomfort zu bieten. Er ist ideal für Fans von Shooter- und Actionspielen, egal ob auf Xbox Series X|S oder PC.

RIG Headsets

Aufbauend auf dem Erfolg der PRO-Serie von Gaming-Headsets hat die Marke RIG exklusive neue farbige Versionen ihrer Flaggschiff-Modelle vorgestellt. Das RIG 300 PRO wird in einer rot-blauen Version erscheinen, während das RIG 600 PRO nun in Cosmic Purple und Arctic Camo erhältlich sein wird.

NACON Zubehör für Nintendo Switch 2

Im Vorfeld der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 freut sich NACON, seine neuen Produkte für die Konsole zu präsentieren, die sofort nach der Veröffentlichung erhältlich sein werden. Schutzhüllen, Etuis, Taschen und Tragetaschen wurden entwickelt, um einen optimalen Schutz gegen Stöße und die Gefahren des Alltags zu gewährleisten – Lösungen, die unterwegs ebenso praktisch wie zu Hause unverzichtbar sind, um die Konsole in jeder Situation zu schützen.

Alle weiteren Infos zu Spielen und Zubehör sind auf nacongaming.com zu finden.