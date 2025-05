Dune: Awakening plant großen Showcase zu Mid- und Endgame

Funcom kündigt Showcase zu Dune: Awakenings Mid- und Endgame an. Am 28. Mai gibt es Einblicke, die über die Beta hinausgehen.

Diesen Monat hat Funcom ein großes Beta-Wochenende für den kommenden Multiplayer-Survival-Titel Dune: Awakening veranstaltet. Das Event war ein großer Erfolg, bei dem eine große Anzahl an Spielern die Wüste von Arrakis besucht und die wichtigen Systeme getestet haben, damit das Spiel zum Launch am 10. Juni bereit ist.

Die Spieler konnten etwa 20 bis 25 Stunden der frühen Survival-Erfahrung ausprobieren, darunter auch etwa 25% der Hagga Basin-Map. Aber das kratzt natürlich nur an der Oberfläche – Dune: Awakening ist ein großangelegtes Multiplayer-Survival und hinter der Beta liegt eine weite Welt voller Inhalten, Herausforderungen und Gameplay-Systemen.

Daher veranstaltet Entwickler und Publisher Funcom einen exklusiven Livestream am 28. Mai, bei dem die Entwickler zeigen, was Spieler erwarten können, wenn sie weiter in Hagga Basin und darüber hinaus in die tiefe Wüste vordringen.

Die Entwickler wandern weiter in Hagga Basin und zeigen, was Spieler im Midgame sehen, bauen und erleben können. Außerdem geht es um die fortgeschrittenen Gameplay-Mechaniken wie den Landsraad, und die tiefe Wüste ein. Dort zeigen die Entwickler, was das Endgame von Dune: Awakening zu bieten hat, egal ob Spieler PvE oder PvP bevorzugen.

Was: Ein Einblick in Dune: Awakenings Mid- und Endgame

Ein Einblick in Dune: Awakenings Mid- und Endgame Wo: Twitch.tv/Funcom | YouTube.com/Funcom

Twitch.tv/Funcom | YouTube.com/Funcom Wann: 28. Mai um 18 Uhr

Dune: Awakening erscheint auf PC mit Vorabzugang am 5. Juni und vollständig am 10. Juni.