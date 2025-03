Bisher größtes No Rest for the Wicked-Update The Breach

In der zweiten Ausgabe des Wicked Inside-Showcase von Moon Studios gab es zahlreiche wichtige Neuigkeiten der Entwickler und spannende Updates rund um die Zukunft von No Rest for the Wicked.

Der neueste Titel befindet sich aktuell im Early Access auf Steam für 39,99€.

The Breach ist das bisher größte Update für No Rest for the Wicked. Eine erweiterte Kampagne, neue Gebiete, Rüstungen, Fraktionen, Gegner und Waffen erwarten Spieler im neuen Update. Dabei wird die Größe der Welt verdoppelt und die Geschichte des Spiels stark vertieft. Des Weiteren erhöhen einige Änderungen den Spaß bei wiederholten Durchgängen. Das The Breach-Update erscheint am 30. April.

Das ist im The Breach-Update enthalten:

Neue Story & Bereiche – Die Reise der Spieler geht in den Lowland Meadows und den Marin Woods weiter, wo sie auf neue Bedrohungen wie die Harvester und die Balak Taw treffen.

– Die Reise der Spieler geht in den Lowland Meadows und den Marin Woods weiter, wo sie auf neue Bedrohungen wie die Harvester und die Balak Taw treffen. Erweiterte Kämpfe & Builds – Neue Waffenarchetypen (Kampfhandschuhe & Zauberstäbe), neue Gegner und ein überarbeitetes Beutesystem für abwechslungsreichere Build.

– Neue Waffenarchetypen (Kampfhandschuhe & Zauberstäbe), neue Gegner und ein überarbeitetes Beutesystem für abwechslungsreichere Build. Wiederholte Durchgänge noch besser – Im „Alive“-System verändern Fraktionen und Feinde dynamisch die Spielwelt. Das Plague-System entfesselt mächtige verseuchte Gegner und Bosse. Seuchenausbrüche treten nun überall in Sacra auf, Spieler können diese Regionen säubern, um potente neue Seuchenressourcen zu erhalten.

– Im „Alive“-System verändern Fraktionen und Feinde dynamisch die Spielwelt. Das Plague-System entfesselt mächtige verseuchte Gegner und Bosse. Seuchenausbrüche treten nun überall in Sacra auf, Spieler können diese Regionen säubern, um potente neue Seuchenressourcen zu erhalten. Überarbeitete Systeme – Teleportation zum eigenen Haus, vereinfachtes Stapeln von Items, neue Optionen für Schnellreisen, optimierte Zauber und umfangreiche Quality-of-Life-Verbesserungen, wie verbesserte Timer und ein vollständig überarbeitetes Speichersystem warten im neuen Update.

– Teleportation zum eigenen Haus, vereinfachtes Stapeln von Items, neue Optionen für Schnellreisen, optimierte Zauber und umfangreiche Quality-of-Life-Verbesserungen, wie verbesserte Timer und ein vollständig überarbeitetes Speichersystem warten im neuen Update. Hardcore Modus – Eine neue Option für die leidenschaftlichsten Spieler.

– Eine neue Option für die leidenschaftlichsten Spieler. Visuelle & Performance Upgrades – Bessere Beleuchtung, optimierte DLSS-Implementierung und -Verbesserungen für flüssigeres Gameplay.

– Bessere Beleuchtung, optimierte DLSS-Implementierung und -Verbesserungen für flüssigeres Gameplay. Post-Launch Support – Laufende Updates und Verbesserungen für The Breach.

Außerdem die wichtigsten Ankündigungen des Showcase:

Multiplayer Koop Modus – Nach The Breach wird das nächste große Update einen Multiplayer-Modus einführen. Hier können bis zu vier Spieler gemeinsam ein persistentes Realm betreten. Eine Koop-Preview wird es ebenfalls in Zukunft geben.

– Nach The Breach wird das nächste große Update einen Multiplayer-Modus einführen. Hier können bis zu vier Spieler gemeinsam ein persistentes Realm betreten. Eine Koop-Preview wird es ebenfalls in Zukunft geben. Gareth Coker kehrt zurück – Der gefeierte Komponist der Ori-Serie schließt sich mit neuer Musik für No Rest for the Wicked erneut Moon Studios an.

– Der gefeierte Komponist der Ori-Serie schließt sich mit neuer Musik für No Rest for the Wicked erneut Moon Studios an. Moon Studios ist ab sofort völlig unabhängig – Das Studio hat sich die Publishing-Rechte an No Rest for the Wicked gesichert, um ihre Vision des Spiels ohne Einschränkungen umsetzen zu können. Ein 30% Moon Independence Sale erwartet Fans auf Steam.

Das bringt die Zukunft:

Sacrament & System Update – Verbesserungen für die Stadt, das Wohnen, die Landwirtschaft und die Entwicklung.

Verbesserungen für die Stadt, das Wohnen, die Landwirtschaft und die Entwicklung. Kampf-Update – Weitere Verfeinerungen zentraler Gameplay-Mechaniken.

– Weitere Verfeinerungen zentraler Gameplay-Mechaniken. Das nächste Wicked Inside-Showcase wird auf die Planung nach dem The Breach-Update eingehen.

Weitere Informationen zu No Rest for the Wicked gibt es auf der offiziellen Website.