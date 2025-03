Prolog zu Inspector Schmidt – The Ebbing kostenlos auf Steam

Der Münchener Indie-Entwickler Active Fungus Studios hat vor dem Release von The Ebbing am 7. April noch ein kleines Schmankerl für alle Fans von Inspector Schmidt: Die Geschehnisse, die zum neuesten Abenteuer des Ermittlers führen, sind jetzt kostenlos als Prolog spielbar!

Ab sofort ist das auf Hochglanz polierte Mini-Game auf Steam verfügbar und bietet etwa drei Stunden Spielzeit – ideal also, um sich auf das neue Detektiv-Abenteuer an der Nordsee vorzubereiten.

Hier geht es zum Prolog auf Steam.

Die Handlung der Demo umfasst den Prolog zu den Ereignissen, die sich im Hauptspiel im beschaulichen Havstedt abspielen. Von dem Moment an, in dem Valentin das Schiff verlässt, geht die Geschichte in The Ebbing weiter. Der Prolog bietet also die ideale Möglichkeit, sich schon mal mit dem Setting des Spiels vor dem offiziellen Release vertraut zu machen.

Worum geht es im Prolog?

Eigentlich will Valentin an der Nordsee einfach nur seinen wohlverdienten Urlaub genießen. Doch daraus wird nichts: Der Kapitän des Dampfers, der Valentin und die anderen Passagiere auf eine idyllische Nordseeinsel bringt, bricht beim Mittagessen aus heiterem Himmel zusammen und kämpft um sein Leben. Wurde der Kapitän vergiftet? Oder war es der Alkohol oder das Opium, das ihm zum Verhängnis wurde? Valentin soll herausfinden, was passiert ist – und stößt dabei auf ein Geflecht von Beziehungen, Abhängigkeiten und Motiven unter der Schiffsbesatzung und den Passagieren, das es zu durchdringen gilt, um den wahren Schuldigen zu finden.

Inspector Schmidt – The Ebbing, der Nachfolger des überaus beliebten A Bavarian Tale, erscheint am 7. April auf Steam.