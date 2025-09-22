Borderlands 4 im Test

Crimson-Widerstand

Borderlands 4 schmeißt uns anfangs direkt rein – nicht etwa mit einem Tutorial oder gemütlichem Storyaufbau, sondern mit einer epischen Cutscene. Die vier neuen und spielbaren Kammerjäger werden in Szene gesetzt wie Superhelden: stylisch, over-the-top, und mit mehr Explosionen, als es das Budget eigentlich erlauben dürfte. Jeder bekommt seinen Moment, jeder ballert, prügelt oder sprengt sich durch Gegner, als wäre es das Normalste der Welt– und irgendwie bekommen wir auch gleich ein Gefühl dafür, was die Neuzugänge eigentlich so draufhaben. Aber dieser Höhenflug hält nicht lang. Kaum ist das erste Gegnerpack erledigt, rauschen auch schon die Ordnungshüter des Zeitwächters rein. Unsere bunte Truppe wird kurzerhand festgesetzt und weggeschleppt. Blöd gelaufen.

An dieser Stelle dürfen wir dann endlich selbst ran und wählen einen von vier Charakteren. Danach geht’s direkt zur Audienz beim Zeitwächter, der gleich mal seine Machtdemonstration durchzieht: Er pflanzt uns ein Implantat ein, mit dem er angeblich jeden Bewohner von Kairos überwachen und manipulieren kann. Doch bevor er seine Gedankenkontrollshow ganz durchziehen kann, crasht ein Widerstandskämpfer inklusive fliegender Drohne die Party und reißt uns in letzter Sekunde aus den Klauen des Kontrollfreaks.

Kaum haben wir wieder klare Sicht und einen halbwegs funktionierenden Körper, wird uns auch schon klar, was hier Sache ist: Der Typ muss gestürzt werden. Der Planet braucht Hilfe. Und wir? Wir haben Waffen. Viele Waffen. Und trockenen Humor. Das muss reichen. Also schließen wir uns dem Crimson- Widerstand an.

Die Story nimmt sich – wie für Borderlands üblich – auch diesmal nicht zu ernst. Sie weiß, wann sie sich selbst auf die Schippe nehmen muss, gönnt sich aber auch ein paar Momente, in denen sie kurz innehält. Die Figuren? Schrullig, laut, aber auch mit Charakter. Nicht alle wachsen einem sofort ans Herz, aber sie sind immerhin mehr als bloßes Kanonenfutter mit Sprachausgabe. Dazu treffen wir auch auf alte Bekannte wie etwa Claptrap, den Müllroboter, welcher schon in anderen Teilen mit seiner eher…besonderen Art aufgefallen ist. Und ja – hin und wieder gibt’s auch mal einen etwas ruhigeren, fast schon emotionalen Moment, bevor das nächste Chaos losbricht.

Ein erzählerisches Meisterwerk? Nicht wirklich. Muss es aber auch gar nicht sein. Die Story macht Laune, treibt gut durchs Spiel und liefert genug Gründe, weiterzumachen – und sei es nur, um dem Zeitwächter irgendwann sein doofes Grinsen aus dem Gesicht zu ballern.