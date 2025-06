Developer-Update rund um die Zukunft von VALORANT

Riot Games veröffentlicht ein neues Entwicklerupdate zu VALORANT, das Themen wie Fähigkeitenbalancing, Smurfing und mehr beleuchtet.

Im Rahmen der laufenden Jubiläumsfeierlichkeiten führt VALORANT außerdem einen kostenlosen Event-Pass voller Erinnerungen an Momente aus der Vergangenheit ein. Dazu gibt es die Kapsel 5 Years // Beta-Remastered, die die Beta-Phase des Spiels noch einmal aufleben lässt. Ein bei Spieler:innen beliebtes Messer, ein reaktiver Talisman und ein animiertes Banner sorgen dabei für Nostalgie.

Riot Games nutzt das fünfte Jubiläum von VALORANT, um einige Bereiche hinsichtlich des Balancings zu optimieren. Dabei werden Aspekte wie die allgemeine Fähigkeitenstärke und Möglichkeiten zum Counterplay hinsichtlich Debuffs, einzelnen Skills und ultimativen Fähigkeiten, die ein ganzes Areal betreffen können, überarbeitet. Einige Änderungen wurden bereits implementiert, wie etwa Updates an der Minikarte, dem Molly-Audio von Brimstone, der visuellen Überarbeitung von Razes Explosionseffekten und den visuellen Hinweisen auf den Zustand von Deadlocks Gitterbarriere. Weitere Anpassungen folgen in nächster Zeit. Bei all den Updates wird ein verstärktes Augenmerk auf ihren Einfluss auf das Gameplay gelegt, wobei Anregungen und Feedback aus der Community ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Aktuelle Änderungen und für die Phase nach Champions geplante Arbeiten sollen dafür sorgen, VALORANTs Gameplay-Kernaspekte rund um Waffennutzung und Fähigkeiten zu verbessern.

Mit Patch 11.00 kommt zudem eine neue Karte in den Ranked-Modus, die direkt ab dem ersten Tag spielbar ist. Um Spieler:innen beim Kennenlernen des neuen Umfelds zu unterstützen, wird der Rangwert-Verlust bei einer Niederlage auf ebendieser Karte um die Hälfte verringert.

Um dem Teilen von Konten weiter vorzubeugen, wird eine Multi-Faktor-Authentifizierung via App- oder SMS-Verifizierung eingeführt. Ziel hierbei ist es, mehr Klarheit darüber zu erhalten, ob eine oder mehrere Personen dasselbe Konto nutzen. Die Neuerung soll noch dieses Jahr in Kraft treten, weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt geteilt. Eine weitere Änderung im Hinblick auf das Verhalten von Spieler:innen und Smurf-Accounts soll künftig Einblick auf den Verhaltensstatus einer Person geben: Spielenden werden alle aktiven Warnungen und Strafen angezeigt, ebenso wie zu erwartende Strafen bei unverändertem negativen Verhalten.

Im Hinblick auf den gewerteten Modus können Spieler:innen künftig mithilfe von Teamtags gemeinsam an wöchentlichen Matches teilnehmen. Für die Gewinner:innen des Play-off-Turniers gibt es als Belohnung besondere Erkennungsmerkmale. Zudem ist nach umfassenden Rückmeldungen zu Champions Seoul das begleitende Tippspiel nicht nur für Masters Toronto, sondern auch alle künftigen Masters- und Champions-Veranstaltungen geplant.

Weitere Änderungen finden auf technischer Ebene statt: Seit Beginn der Entwicklung vor über zehn Jahren nutzt VALORANT die Unreal Enginge 4. Mit Patch 11.02, der für Ende Juli geplant ist, findet der Umstieg auf Unreal Engine 5 statt. Der Wechsel setzt einen umfangreichen Download am Patch-Tag voraus, bei dem jedoch Wert daraufgelegt wird, das Spielerlebnis nicht negativ zu beeinflussen. Zusätzlich kommen mit Patch 11.02 Änderungen, die die Spielleistung verbessern und das schnellere Herunterladen zukünftiger Updates möglich machen. Spieler:innen, die sich während dieser Phase in VALORANT einloggen, erhalten als Erinnerung einen besonderen Talisman.

Neben alledem können PC-Spieler:innen ab September mit Patch 11.06 auf ihre Spielwiederholungen zugreifen. Der Zugriff ist zunächst auf Ranglistenspiele begrenzt, weitere Modi folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Für Konsole wird das Feature gegen Ende des Jahres ausgerollt.

Im Hinblick auf VALORANT-E-Sport endet 2025 der erste Zyklus von Team-Partnerschaften, was Riot Games die Gelegenheit gibt, Änderungen für das kommende Jahr zu implementieren. Besonders im Fokus steht dabei mehr Offenheit: Partnerschaften nehmen dabei nach wie vor einen hohen Stellenwert ein, dennoch soll die VCT im Allgemeinen zugänglicher werden und die Distanz zwischen professionellen und Community-Turnieren verringert werden. So will man mehr Teams die Möglichkeit bieten, auf der großen Bühne zu spielen. Ein weiteres Ziel ist mehr Flexibilität im E-Sport. Hier wird ein System entwickelt, das vielfältigere Wettbewerbe, Formate und Veranstaltungsorte hervorgehoben werden. Außerdem sollen mehr besondere Momente im eigenen Ökosystem erzeugt werden. Veranstaltungen wie Masters und Champions spielen dabei eine wichtige Rolle, da in ihnen alle wichtigen Aspekte von VALORANT vereint sind: das Spiel, der Sport, die Communities und die Spielkultur.

Weitere Informationen zu VALORANT finden sich auf der offiziellen Webseite www.PlayVALORANT.com.