Ein neuer zweiter Trailer zu GTA 6 ist veröffentlicht worden!

Der zweite Trailer zu Grand Theft Auto VI ist jetzt von Rockstar veröffentlicht worden, zusammen mit weiteren Details über die bisher größte und immersivste Evolution der Serie.

Im Zuge der Veröffentlichung des Trailer #2 hat Rockstar Games auch die offizielle Webseite des Spiels aktualisiert und zeigt dort weitere Informationen, vor allem zu den Hauptcharakteren. Auch jede Menge neuer Screenshots gibt es zu Bestaunen!

Vice City, USA.

Für Jason und Lucia war schon immer klar, dass sie im Leben schlechte Karten haben. Aber als ein simples krummes Ding schiefläuft, finden sie sich auf der dunkelsten Seite des sonnigsten Ortes in ganz Amerika wieder. Inmitten einer kriminellen Verschwörung, die sich über den ganzen Bundesstaat Leonida erstreckt, sind sie gezwungen, sich mehr als jemals zuvor aufeinander zu verlassen, wenn sie überleben wollen.

Jason Duval

„Wenn was passiert, bin ich direkt hinter dir.”

Jason sucht das einfache Leben, aber alles wird immer nur schwerer. Jason wuchs umgeben von Gaunern und Ganoven auf. Nach einiger Zeit in der Army, um seine beschwerlichen Jugendjahre hinter sich zu lassen, verschlug es Jason in die Keys, wo er das tut, was er am Besten kann – für ortsansässige Drogenschieber arbeiten. Vielleicht ist es Zeit, etwas Neues zu probieren.

Ein weiterer Tag im Paradies, oder? Lucia zu treffen könnte das Beste oder das Schlimmste sein, das ihm je passiert ist. Jason weiß, welcher Ausgang ihm am liebsten wäre, aber im Moment ist das schwer absehbar.

Lucia Caminos

„Das einzig Wichtige ist, wen du kennst und was du hast.”

Sobald sie laufen konnte, brachte Lucias Vater ihr das Kämpfen bei. Seitdem hat es das Leben auf sie abgesehen. Weil sie für ihre Familie kämpfte, landete sie im Staatsgefängnis von Leonida. Dass sie freikam, war reines Glück. Lucia hat ihre Lektion gelernt – von nun an keine Dummheiten mehr. Mehr als alles andere wünscht sich Lucia das angenehme Leben, von dem ihre Mutter schon während ihrer Zeit in Liberty City geträumt hat. Aber anstatt halbgaren Fantasien nachzujagen, ist Lucia bereit, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.

Ein gemeinsames Leben mit Jason könnte ihr Ausweg sein. Gerade erst aus der Haft entlassen und bereit, ihr Schicksal zu ihren Gunsten zu verändern, ist Lucia wild entschlossen, ihren Plan durchzuziehen – koste es, was es wolle.