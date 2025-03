EVE Online: Revenant Expansion erhält ein großes Update

CCP Games hat ein großes Update für Revenant, die Erweiterung von EVE Online, angekündigt. Es führt eine Vielzahl von Verbesserungen ein, um das Gameplay zu optimieren und die strategischen Möglichkeiten in New Eden zu erweitern.

Diese Updates repräsentieren das kontinuierliche Engagement von CCP Games, EVE Online in Zusammenarbeit mit der Community weiterzuentwickeln und das Universum von New Eden lebendig zu halten.

Die neueste Erweiterung für EVE Online konzentriert sich auf Kriegsführung, Industrie und von Spieler:innen gesteuerte Konflikte. Das Update soll das Gleichgewicht der Macht in der Galaxie optimieren und bietet den Spieler:innen neue Möglichkeiten, sich in groß angelegten Schlachten zu messen und ihre industriellen Aktivitäten zu erweitern, um die territoriale Dynamik zu steuern.

Ausbau der Industrie und der Ressourcenkontrolle

Die Neuerungen beschleunigen den Schiffsbau und das Kriegstempo. Die Produktion von Großraumschiffen und Tech-I-Schlachtschiffen ist jetzt günstiger und zugänglicher. Durch die vereinfachte Fertigung und die geringere Beanspruchung der Ressourcen können die Spieler:innen mehr Flotteneinsätze durchführen und so alle Risiken senken, was ihre Funktion in der Flottenkriegsführung verstärkt. Der Nullsec-Bergbau erhält einen großen Aufschwung. Bestehende Abbaustätten liefern jetzt mehr Erz, so dass effizienter abgebaut werden kann. Eine neue lukrative Art von Bergbaugebiet bietet riesige Asteroiden, die reich an Rohstoffen sind. Die Community wird auch von der höheren Verfügbarkeit von wichtigen Ressourcen im Nullsec profitieren. In Kombination mit dem brandneuen ORE deep core strip mining laser, der die Ressourcengewinnung für Barge- und Exhumer-Schiffstypen verbessert, entsteht ein leistungsfähiges neues Werkzeug, um die industriellen Ziele zu erreichen.

Nach den zahlreichen Beiträgen und Rückmeldungen aus der Community während der Beta-Phase ist die Verwaltung von Planetenkolonien jetzt durch neue Anpassungen der Benutzeroberfläche, eine Mehrfachauswahlfunktion für Schemata und optimierte Extraktor-Resets noch komfortabler.

Engagiertere und taktischere Kriegsführung

Eine bedeutende Verbesserung steht im Bereich des Fraktionskrieges bevor, beginnend mit den Schlachtfeldgebieten, in denen Belohnungen für eine aktive Teilnahme honoriert werden. Darüber hinaus können Anti-Piraten jetzt neue Belohnungen beanspruchen, was die Einsätze bei Piratenaufständen erhöht. Taktische Rückzüge durch die Pochven-Region sind nun anspruchsvoller, da sie Zeit zum Aktivieren benötigen und Spuren hinterlassen, die von Jäger:innen verfolgt werden können. Dies fügt dem Reisen eine zusätzliche Ebene von Risiko und Strategie hinzu, wodurch jeder Sprung zu einer potenziellen Gelegenheit oder Bedrohung werden kann.

Verschiebung des Kräftegleichgewichts in Logistik und Flottenbekämpfung

Die Logistik und Streitmachtprojektion im Nullsec-Bereich verändern sich durch Anpassungen an den von Spielenden gebauten Sprungtoren. Die Nutzung dieser Tore macht Spieler:innen nun anfälliger für Angriffe und Hinterhalte. Zusätzlich erfordern die Tore manuelle Reparaturen, was das Langstreckenreisen taktisch anspruchsvoller macht. Basierend auf intensiven Diskussionen beim letzten CSM-Gipfel wurden auch mehrere Schiffs-Balance-Anpassungen vorgenommen, die Reisen, elektronische Kriegsführung und Flottenmanagement betreffen.

Ein umfassender Überblick über die Änderungen ist in den offiziellen Patch Notes verfügbar. Die neuesten Geschehnisse in und außerhalb von New Eden sind unter EVE News zu finden. EVE Online kann kostenlos herunter www.eveonline.com heruntergeladen werden.