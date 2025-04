FATAL FURY: City of the Wolves im Test

Episodes of South Town

Fatal Fury: City of the Wolves spielt zwar im selben Universum wie die älteren Spiele der Serie, aber es ist natürlich nicht notwendig, dass ihr die alten Spiele kennt. Bei Prügelspielen (auch 1v1 Fighting Game oder Kampfspiel bezeichnet) ist die Hintergrundgeschichte ja im Regelfall ohnehin nicht so wichtig. Es gibt zwar meistens eine, manchmal auch sehr detailliert ausgearbeitet (oder gar verfilmt), aber im Kern stehen sich immer zwei Kämpfer gegenüber und schlagen aufeinander ein, bis die Energieleiste des Verlierers aufgebraucht ist. Was sehr primitiv klingt, ist in Wahrheit eine hohe Kunst – vor allem bei den guten Spielen des Genres. Hier gibt es vieles zu beachten und zu lernen, von den unzähligen verschiedenen Angriffen und Verteidigungsmoves über das richtige Timing und natürlich auch die Kombos. In Fatal Fury: City of the Wolves gibt es zusätzlich das REV-System – wo ihr unter bestimmten Voraussetzungen zusätzliche Aktionen ausführen könnt, solange das REV Meter nicht überhitzt ist.

Das Herz des Spieles ist natürlich der Online Modus – hier gibt es neben den zwanglosen Kämpfen (Casual Fight) auch Ranglistenkämpfe, die sich auf euer Online-Ranking auswirken. Der Rollback Netcode sorgt für ein problemloses Online-Erlebnis, dazu können Kämpfe auch plattformübergreifend stattfinden (kann aber abgedreht werden). Es gibt auch einen „Clone“ Modus, wo ihr gegen einen Gegner kämpft, der von der künstlichen Intelligenz basierend auf euren eigenen Online-Kämpfen erstellt wurde – ihr kämpft also quasi gegen einen Klon von euch selbst.

In Episodes of South Town (EOST) spielt ihr euch durch eine Story – ihr wählt einen Charakter, und erforscht die Stadt fast wie in einem Rollenspiel. Ihr sucht euch aus, wo ihr als nächstes hingeht, könnt versteckte Orte finden, redet mit anderen Charakteren, seht zu wie euer Charakter im Rang immer weiter aufsteigt und dadurch besser wird, es gibt sogar zusätzliche Verbesserungen zu finden – und prügelt auch mit diversen Gegnern. Bei den Gegnern seht ihr vor dem Kampf deren ungefähre Stärke (und mögliche ungewöhnliche Details des Kampfes). Solltet ihr verlieren, könnt ihr jeden Kampf unendlich oft versuchen. Insgesamt eine ganz interessante Möglichkeit, eure Figur kennenzulernen und euch auf die harten Online-Gefechte vorzubereiten.