FROSTHAVEN startet am 31. Juli in den Early Access

In einem neuen Trailer kündigt Publisher Arc Games, in Partnerschaft mit Asmodee und Cephalofair Games, an, dass das Dark-Fantasy-Taktik-Rollenspiel FROSTHAVEN am 31. Juli 2025 für 38,99 € im Early Access für PC (Steam und Epic Games Store) erscheint.

Um Spieler:innen die ultimative Adaption der beliebten gleichnamigen Brettspielvorlage zu bieten, bringt Arc Games zusammen mit Twin Sails, dem Publisher der Videospiel-Umsetzung von Gloomhaven, ein Bundle mit beiden Games heraus. Das Bundle ist direkt zum Early-Access-Start von FROSTHAVEN am 31. Juli erhältlich.

FROSTHAVEN wird von Snapshot Games unter der Leitung von X-COM-Erfinder Julian Gollop und in Zusammenarbeit mit dem Schöpfer der Brettspielvorlage, Isagac Childres von Cephalofair Games, entwickelt. Beide Teams freuen sich drauf, FROSTHAVEN in nur zwei Wochen im Early Access zu veröffentlichen. Der bevorstehende Early-Access-Start markiert erst den Anfang für FROSTHAVEN, da Spieler:innen die Entwicklung dieser Videospiel-Adaption des beliebten Brettspiels aus erster Hand miterleben können. Dabei haben sie die Möglichkeit Feedback geben, um das Spiel während des Early Access mitzugestalten.

Diejenigen, die sich von Beginn des Early Access an auf dieses Abenteuer einlassen, erleben etwa ein Drittel des geplanten Inhalts der finalen Version 1.0 des Spiels. Weitere Inhalte und Verbesserungen der Spielmechanik kommen via Updates hinzu, die voraussichtlich in Abständen von etwa drei Monaten veröffentlicht werden.

Zum Start des Early Access sind folgende Inhalte verfügbar:

Einzelspieler- und Online-Koop-Multiplayer-Modi

NVIDIA GeForce NOW-Unterstützung

Acht einzigartige Charaktere, darunter sechs Startcharaktere und zwei freischaltbare Charaktere

Mehr als 40 taktische Quests, einschließlich ausführlicher Tutorial-Missionen

Mehr als 100 entscheidungsbasierte Ereignisse

Aufbau eines Außenpostens: Durch das Errichten von Gebäuden und das Abschließen von Ereignissen werden neue Spielfeatures freigeschaltet

Egal, ob Spieler:innen schon unzählige Stunden mit dem Brettspiel verbracht haben oder absolute Neulinge sind – alle können direkt einsteigen und sich mitten ins Geschehen stürzen!

Um den Early-Access-Start von FROSTHAVEN am 31. Juli zu feiern, präsentiert Arc Games das Spiel auf der Gen Con 2025, der größten Tabletop-Spielemesse Nordamerikas, vom 31. Juli bis zum 3. August im Indiana Convention Center. Besucher:innen der Gen Con haben die Chance, eine exklusive Early-Access-Demo des Spiels am Stand von Cephalofair Games (Stand #1643) und Forteller Games (Stand #3015) zu spielen, exklusives FROSTHAVEN-Merchandise zu ergattern und die Teams zu treffen, die das Brettspiel in der Videospielwelt zum Leben erweckt haben.

„Nach unserer sehr erfolgreichen Steam Next Fest-Demo letzten Monat, mit unglaublicher Unterstützung von Spieler:innen weltweit, freuen wir uns riesig, dass FROSTHAVEN in nur zwei Wochen im Early Access erscheint“, so Julian Gollop, CEO von Snapshot Games. „Wir alle bei Snapshot Games können unserer Community, Freunden und Kollegen gar nicht genug dafür danken, dass sie uns unterstützt und während der Entwicklung der digitalen Version des beliebten Brettspiels begleitet haben. Der Early-Access-Start von FROSTHAVEN ist erst der Anfang, denn wir möchten, dass die Community Teil der Entwicklungsreise des Spiels wird. Die Community wird entscheidend dazu beitragen, das Erlebnis auszubalancieren, die Designs weiterzuentwickeln und letztendlich ein besseres, leistungsfähigeres, vielseitigeres und vollständigeres Spiel zu schaffen. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler uns in der gefährlichen nördlichen Grenzregion begleiten, um FROSTHAVEN zu vollem Potenzial zu verhelfen!“