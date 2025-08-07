Göttersimulation Fata Deum startet am 15.09 in den Early Access

Eure Heiligkeit, Entwickler 42 Bits Entertainment und Aerosoft sagen voraus, dass die lang erwartete Göttersimulation Fata Deum am 15. September 2025 im Steam Early Access erscheint.

Fata Deum ist inspiriert von legendären Titeln wie Black & White und Populous und lässt Spielern die wahre Wiedergeburt des God Game Genres zuteilwerden. Ihnen wird die göttliche Macht verliehen, ganze Welten zu beeinflussen, aufzubauen oder zu zerstören und ganz nach ihrem grandiosen Bild oder ihrer schlechten Stimmung zu formen! Durch Güte oder Grausamkeit, Fürsorge oder Tyrannei, wird jede Handlung, ob gut oder schlecht, das Volk, dessen Verhalten und Verehrung sowie das Land verändern.

Welche Art von Gott werdet ihr sein?

In Fata Deum erbauen Spieler nicht nur Städte; Sie gestalten Überzeugungen, Schicksale und Vermächtnisse, leiten die Sterblichen mit sanfter Hand an oder beherrschen sie durch Furcht. Sie erhören die Gebete der Menschen, vollbringen Wunder oder bestrafen die Gläubigen, weil sie böse waren…oder einfach, weil sie es können! Jede Entscheidung verändert die Welt und macht jeden Spieldurchgang zu einer einzigartigen, sich entwickelnden Geschichte.

Das Spiel ist in zwei Hauptzyklen unterteilt: Tag und Nacht. Sobald die Sonne aufgeht, vollbringen Spieler Wunder, gestalten die Zivilisation und kämpfen mit rivalisierenden Göttern um Einfluss. In der Dunkelheit der Nacht können sie in Ruhe ihre Strategie ausarbeiten und ihren nächsten Zug planen.

Auf einer Vielzahl handgefertigter Karten, die Dutzende einzigartiger Orte voller Geheimnisse, storybasierter Quests und strategischer Möglichkeiten bieten, können Spieler Strukturen mit physikbasierter Zerstörung zertrümmern, Meteoriten herbeirufen oder die Landschaft komplett umgestalten. Es gibt über 20 Arten von Gebäuden, mit denen Spieler ihre Gesellschaft auf Krieg, Wissen, Industrie oder Wachstum ausrichten können – aber sie dürfen nie vergessen, dass sie nicht der einzige Gott in diesem Universum sind.

Rivalisierende Götter kochen ihr eigenes Süppchen, jeder mit seiner einzigartigen Persönlichkeit und göttlichen Domäne:

Violence , Göttin des Krieges und der Zerstörung

, Göttin des Krieges und der Zerstörung Pleasure , Gott des Genusses, der Kunst und der Freude

, Gott des Genusses, der Kunst und der Freude Deceit , Gott der Illusion und Manipulation

, Gott der Illusion und Manipulation Fertility, die Mutter des Lebens und der Schöpfung

Spieler wirken Wunder, die sich auf alles auswirken – von der Geburtenrate bis zur Stadterweiterung. Sie segnen ihre Sterblichen mit Stärke und Intelligenz, beschützen sie im Kampf oder opfern sie, um Macht zu erlangen. Sie können sie sogar in Zombies verwandeln, ihnen die Lebensessenz entziehen oder Kreaturen aus dem Jenseits beschwören. Keine zwei Götter werden gleich spielen, und keine Welt wird gleich wachsen.

„Wir sind stolz darauf, endlich den Veröffentlichungstermin für Fata Deum bekannt geben zu können! Unsere Reise begann mit einem bescheidenen Kickstarter-Projekt, bei dem 1.451 großartige Unterstützer an unsere Vision glaubten und uns den Anstoß gaben, etwas wirklich Besonderes zu schaffen. Seitdem ist die Community auf über 200.000 Wishlist-Nutzer auf Steam herangewachsen” so Christoph Schulze von 42 Bits Entertainment „Fata Deum ist für uns mehr als nur ein Spiel. Es ist unsere Hommage an die Gott-Spiele, mit denen wir aufgewachsen sind, und unsere Chance, einem Genre, das wir lieben, neues Leben einzuhauchen. Wir können es kaum erwarten, die Spieler in der Welt willkommen zu heißen, die wir erschaffen haben, und hoffen, dass sie Spaß daran haben werden, wundervolle Welten zu gestalten…oder sie zu zerstören!”

Features:

Eine lebendige, sich entwickelnde Welt, die auf die göttlichen Entscheidungen der Spieler reagiert

Ein mächtiges Wundersystem mit unzähligen Effekten und Konsequenzen

Rivalisierende Götter mit unterschiedlichen Strategien, Temperamenten und Domänen

Dynamische Tag- und Nacht-Spielphasen

Über 20 Gebäudetypen und flexible Stadtverwaltung

Echtzeit-Zerstörung auf Basis physikalischer Gesetze

Handgefertigte Karten voller Quests, Geheimnisse und Überraschungen

Moral- und Einfluss-Systeme, die sowohl Menschen als auch Landschaften prägen

Fata Deum erscheint am 15. September im Steam Early Access, es kann aber bereits jetzt auf die Wunschliste gesetzt werden. Das Spiel wird bei Veröffentlichung in verschiedenen Sprachen verfügbar sein.

Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite.