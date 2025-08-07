METAL EDEN erscheint am 2. September 2025

METAL EDEN, der neue FPS der RUINER-Entwickler Reikon Games und des Publishers Deep Silver, erscheint am 2. September für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Es ist an der Zeit, in die geheimnisvolle, atmosphärische Welt von METAL EDEN einzutauchen und Zeuge der packenden Reise ins Herz des Planeten Moebius zu werden. Dort, wo die letzten Überreste der Menschheit in zerfallenden Kernen gefangen sind könnte die Hyper-Unit ASKA der Schlüssel zu ihrem Überleben sein. Ihre Vergangenheit beginnt ans Licht zu kommen, als sie sich mit den verheerenden Folgen der Erosionsbombe und ihrer eigenen Verwandlung vom Menschen zur Waffe auseinandersetzt.

METAL EDEN ist ein adrenalingeladener Sci-Fi-FPS, in dem das Bewusstsein der Menschheit den Körper überwunden hat und nun in Maschinen weiterlebt.

Das Spiel bietet 8 einzigartige Missionen in einem liebevoll erstellten Universum, das die kybernetische Dimension des Lebens mit einbezieht. METAL EDEN entführt Spieler in eine künstliche Welt, in der sie sich in die kybernetische Kriegsführung stürzen, eine mächtige Hyper-Unit steuern und die Geheimnisse eines verlorenen Paradieses aufdecken.

Weitere Informationen zu METAL EDEN gibt es auf der offiziellen Webseite https://www.Metaleden.com.