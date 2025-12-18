Honeycomb Aeronautical’s Echo Aviation Controller weltweit erhältlich

Honeycomb® Aeronautical – einer der führenden Hersteller professioneller Flugsimulations-Hardware – hat jetzt bekannt gegeben, dass der brandneue Echo Aviation Controller ab sofort weltweit erhältlich ist.

Der speziell für PC-Flugsimulation entwickelte Controller ist nun über den offiziellen Webshop verfügbar und bringt ein ganzes Cockpit in einem einzigen kompakten Gerät unter.

Fliegen. Überall.

Seit seiner Ankündigung vor einem Monat sorgt der Echo Aviation Controller für Aufsehen in der Flugsimulations-Community. Ab sofort können Flugbegeisterte überall abheben – sei es im Zug, im Flugzeug oder wo auch immer ein Laptop Platz findet. Dank des kompakten Designs ist der Controller besonders für Sim-Fans interessant, die auch unterwegs nicht auf ihr Flugerlebnis verzichten wollen.

Kompaktes Design, volle Kontrolle

Obwohl der Echo Aviation Controller auf den ersten Blick wie ein gewöhnliches Gamepad aussieht, steckt unter der Haube professionelle Technik: Er bietet eine beeindruckende Bandbreite an Steuerungsmöglichkeiten – inklusive Höhenruder (Pitch), Querruder (Roll), Seitenruder (Yaw), Schubregelung (Throttle), Trimmung und weitere Kernsysteme – alles in einem einzigen Gerät.

Dank der vollständigen Kompatibilität mit Microsoft® Flight Simulator™ und anderer Flugsimulationssoftware erleben Simmer eine intuitive Steuerung ohne externe Hardware.

Technische Highlights des Echo Aviation Controllers

Alles in einem Gerät

Pitch, Roll, Yaw, Schub, Trimmung und Flugzeugsysteme – komplett integriert, ohne zusätzliches Zubehör.

Bietet reaktionsschnelle Steuerung für Höhen- und Querruder mit maximaler Präzision.

Perfekt geeignet für Ein- oder Mehrmotorenflugzeuge – mit einstellbaren Endanschlägen und wechselbaren Hebelköpfen.

Gegensätzlich bewegliche Paddles simulieren realitätsnah die Seitenrudersteuerung – ganz ohne externe Pedale.

In Stick und Rudersystem verbaut – für langanhaltende Präzision ohne Verschleiß.

Landeklappen, Fahrwerk und Parkbremse direkt am Controller – kein lästiges Tastatur-Mapping mehr nötig.

Ideal für kleinere Setups oder für unterwegs – ohne Kompromisse bei der Funktionalität.

Statement von Honeycomb

„Wir freuen uns, diesen innovativen Controller nun der gesamten Flugsimulator-Community zugänglich zu machen. Der Echo Aviation Controller ist der perfekte Einstieg für neue Enthusiasten, bietet aber auch für unsere langjährigen Fans eine kompromisslose Möglichkeit, ihr Flugerlebnis bequem vom Sofa aus zu genießen. Der Echo zeigt einmal mehr unsere Innovationskraft in diesem Bereich – und wir haben noch viel vor für 2026“, so Marc Küpper, CTO bei Honeycomb Aeronautical.

Preis & Verfügbarkeit

Der Echo Aviation Controller ist ab sofort weltweit im Honeycomb Aeronautical Webshop erhältlich für €149,99 erhältlich.