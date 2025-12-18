VON GAMERN, FÜR GAMER!
Honeycomb Aeronautical’s Echo Aviation Controller weltweit erhältlich

von Hannes Linsbauer0

Honeycomb® Aeronautical – einer der führenden Hersteller professioneller Flugsimulations-Hardware – hat jetzt bekannt gegeben, dass der brandneue Echo Aviation Controller ab sofort weltweit erhältlich ist.

Der speziell für PC-Flugsimulation entwickelte Controller ist nun über den offiziellen Webshop verfügbar und bringt ein ganzes Cockpit in einem einzigen kompakten Gerät unter.

Fliegen. Überall.

Seit seiner Ankündigung vor einem Monat sorgt der Echo Aviation Controller für Aufsehen in der Flugsimulations-Community. Ab sofort können Flugbegeisterte überall abheben – sei es im Zug, im Flugzeug oder wo auch immer ein Laptop Platz findet. Dank des kompakten Designs ist der Controller besonders für Sim-Fans interessant, die auch unterwegs nicht auf ihr Flugerlebnis verzichten wollen.

Kompaktes Design, volle Kontrolle

Obwohl der Echo Aviation Controller auf den ersten Blick wie ein gewöhnliches Gamepad aussieht, steckt unter der Haube professionelle Technik: Er bietet eine beeindruckende Bandbreite an Steuerungsmöglichkeiten – inklusive Höhenruder (Pitch), Querruder (Roll), Seitenruder (Yaw), Schubregelung (Throttle), Trimmung und weitere Kernsysteme – alles in einem einzigen Gerät.

Dank der vollständigen Kompatibilität mit Microsoft® Flight Simulator™ und anderer Flugsimulationssoftware erleben Simmer eine intuitive Steuerung ohne externe Hardware.

Echo Aviation Controller_Produktbild

Technische Highlights des Echo Aviation Controllers

  • Alles in einem Gerät
    Pitch, Roll, Yaw, Schub, Trimmung und Flugzeugsysteme – komplett integriert, ohne zusätzliches Zubehör.
  • Präziser Analog-Stick mit Hall-Effekt-Sensoren
    Bietet reaktionsschnelle Steuerung für Höhen- und Querruder mit maximaler Präzision.
  • Vier individuell belegbare Schubhebel & integriertes Trim-Rad
    Perfekt geeignet für Ein- oder Mehrmotorenflugzeuge – mit einstellbaren Endanschlägen und wechselbaren Hebelköpfen.
  • Ruderpedal-Simulation auf der Rückseite
    Gegensätzlich bewegliche Paddles simulieren realitätsnah die Seitenrudersteuerung – ganz ohne externe Pedale.
  • Magnetische Hall-Effekt-Technologie
    In Stick und Rudersystem verbaut – für langanhaltende Präzision ohne Verschleiß.
  • Physische Bedienelemente für wichtige Systeme
    Landeklappen, Fahrwerk und Parkbremse direkt am Controller – kein lästiges Tastatur-Mapping mehr nötig.
  • Kompakt und platzsparend
    Ideal für kleinere Setups oder für unterwegs – ohne Kompromisse bei der Funktionalität.

Statement von Honeycomb

„Wir freuen uns, diesen innovativen Controller nun der gesamten Flugsimulator-Community zugänglich zu machen. Der Echo Aviation Controller ist der perfekte Einstieg für neue Enthusiasten, bietet aber auch für unsere langjährigen Fans eine kompromisslose Möglichkeit, ihr Flugerlebnis bequem vom Sofa aus zu genießen. Der Echo zeigt einmal mehr unsere Innovationskraft in diesem Bereich – und wir haben noch viel vor für 2026“, so Marc Küpper, CTO bei Honeycomb Aeronautical.

Preis & Verfügbarkeit
Der Echo Aviation Controller ist ab sofort weltweit im Honeycomb Aeronautical Webshop erhältlich für €149,99 erhältlich.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

