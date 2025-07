Level Infinite veröffentlicht das gamescom-Lineup

Level Infinite gibt Details zur Präsenz des Publishers auf der gamescom 2025 bekannt, auf der erneut Blockbuster-Titel sowohl für die Besucher:innen der Messe als auch für diejenigen zu sehen sein werden, die weltweit am Mittwoch, dem 20. August, um 19:00 Uhr den Into the Infinite Showcase verfolgen.

Reise ins Unendliche

In diesem Jahr kehrt der Into the Infinite Showcase zurück und bietet eine Vielzahl exklusiver Inhalte und Updates von Level Infinite und den globalen Partnerstudios von Tencent, darunter:

Ulf Andersson, CEO und Creative Director bei 10 Chambers, wird von seinem Kollegen Simon Viklund, Audio & Music Director des Studios, begleitet, um neue Spielszenen und Informationen zum Techno-Thriller-Koop-Heist-FPS Den of Wolves zu präsentieren.

Während des Showcases wird ein neuer Blick auf Exoborne geworfen, das sich durch seine charakteristische Mischung aus systemischem Chaos, dynamischer Fortbewegung, Vertikalität und intensiven Extraktionskämpfen auszeichnet.

Eine furchterregende Reise in den Castor-Wald mit Tymon Smektala, Franchise Director von Dying Light, als unserem Guide.

Joel Bylos, Creative Director von Dune: Awakening, teilt die neuesten Nachrichten aus Arrakis.

Außerdem werden an diesem Abend weitere Exklusivitäten enthüllt.

Into the Infinite wird am Mittwoch, dem 20. August 2025, um 19:00 Uhr auf den Twitch– und YouTube-Kanälen von Level Infinite ausgestrahlt.

Der Stand von Level Infinite in Halle 6 bietet Folgendes:

Dune: Awakening (Funcom)

Besucher:innen der gamescom haben die Möglichkeit, die verschiedenen Szenarien und Spielelemente zu erleben, die Dune: Awakening bei Spieler:innen aus aller Welt so beliebt gemacht haben. Besucher:innen können außerdem noch tiefer in das Dune-Universum eintauchen, indem sie einen riesigen Sandwurm, der aus dem Boden unter dem Stand hervorkommt, aus nächster Nähe betrachten und an weiteren Aktivitäten vor Ort teilnehmen.

Weitere Informationen zu Dune: Awakening gibt es auf der offiziellen Website.

Dying Light: The Beast (Techland)

Dying Light: The Beast erscheint am 19. September für PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S und PC und ist der neueste Teil der Dying Light-Reihe, in dem Kyle Crane als Hauptprotagonist des Spiels zurückkehrt. Nach jahrelangen Experimenten durch The Baron ist Kyle ein einzigartiger Held mit der DNA eines Überlebenden und einer Bestie. Spieler:innen wechseln zwischen diesen beiden Spielstilen in einer spannenden Mischung aus Open World und Action-Survival-Horror, in der die Spieler:innen entscheiden müssen, ob sie fliehen, sich verstecken oder um ihr Leben kämpfen wollen.

Neben dem Spielen können Besucher:innen, die sich in das Castor Woods Tourist Center wagen, weitere Informationen und Merchandise-Artikel finden, in der Fotokabine Erinnerungen festhalten und im Außenbereich einen Gutschein für einen Burger bei Bober’s Burger gewinnen.

Weitere Details und die Möglichkeit zur Vorbestellung des Spiels gibt es auf der offiziellen Website.

Exoborne (Sharkmob)

Der taktische Open-World-Extraction-Shooter Exoborne von Sharkmob, der derzeit für PC und Konsole entwickelt wird, versetzt Dreierteams in hochriskante Kämpfe – nicht nur gegen rivalisierende Spieler:innen, sondern auch gegen tödliche Naturgewalten. Tornados, Gewitter, starker Regen und heftige Aufwinde sind mehr als nur visuelle Effekte – sie sind unvorhersehbare Bedrohungen, die den Kampf, die Bewegung und das Überleben selbst neu gestalten.

Anpassbare Exo-Rigs ermöglichen dynamische Bewegungen und Vertikalität und bieten gleichzeitig mächtige Fähigkeiten, die den Kampf verändern und es den Spieler:innen ermöglichen, sich an das sich ständig verändernde Chaos um sie herum anzupassen. Auf der gamescom können diejenigen, die mutig genug sind, sich in den Sturm zu begeben, Exoborne hautnah erleben – durch Hands-on-Gameplay und weitere spannende Aktivitäten während der gesamten Messe, die Spieler:innen in seine unerbittliche Welt eintauchen lassen.

Weitere Enthüllungen und Einblicke zur gamescom gibt es auf den Kanälen des Studios, auf denen Spieler:innen sich auch für zukünftige Playtests anmelden können.

PUBG MOBILE (gemeinsam entwickelt von LIGHTSPEED STUDIOS von Tencent Games und KRAFTON, Inc.)

PUBG MOBILE, eines der weltweit beliebtesten Handyspiele, lässt bis zu 100 Spieler:innen mit dem Fallschirm auf einer abgelegenen Insel landen, um sich dort in einem Showdown zu messen, bei dem der Sieger oder die Siegerin alles gewinnt. Besucher:innen der gamescom können die mit Spannung erwartete Version 4.0 von PUBG MOBILE ausprobieren, die brandneue Themen-Gameplays und einen neuen Spielmodus bietet und völlig neue Möglichkeiten zum Spielen und Erleben der Schlachtfelder eröffnet. Weitere Informationen gibt es auf der Website von PUBG MOBILE unter www.pubgmobile.com.