Little Nightmares II Demo nun auch auf Konsolen

Bandai Namco Entertainment veröffentlicht einen neuen Trailer und eine kostenlose Demo zu Little Nightmares II.

Konsolen-SpielerInnen können nun im Rahmen der kostenlosen Little Nightmares II Demo einen Einblick in die gruselige Welt des Spiels werfen. Die Demo umfasst Monos Reise durch das Wildnis-Level und ist auf PlayStation 4 (PS+-Mitgliedschaft benötigt), Xbox One und Nintendo Switch verfügbar. Bereits erschienen ist die Demo für PC auf Steam und GOG.com.

Das Spiel kann nun auch im Nintendo eShop vorbestellt werden.