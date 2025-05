Mafia: The Old Country erscheint am 8. August 2025

Das Entwicklerteam von Hangar 13 wird auf der PAX East ein Panel veranstalten, um in das nächste Kapitel der bewährten Franchise einzutauchen; ab sofort vorstellbar.

Heute haben 2K und Hangar 13 den offiziellen Gameplay-Trailer sowie das „Breaking Omerta“-Entwickler-Insights-Video für Mafia: The Old Country enthüllt, das am 8. August 2025 für PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S und PC über Steam und NVIDIA GeForce NOW erscheint. Fans können sich heute um 20:00 Uhr CEST das Entwickler-Panel der PAX East auf YouTube und Twitch ansehen, um direkt von den Entwicklern mehr über Mafia: The Old Country zu erfahren und das Spiel noch heute vorzubestellen.

„Mafia: The Old Country ist eine fokussierte, lineare Erfahrung, die erstklassiges Storytelling, authentisches Zeitkolorit und eine verfeinerte Interpretation des bekannten Mafia-Gameplays vereint“, sagte Nick Baynes, Präsident von Hangar 13. „Dank dieses Fokus können wir eine Geschichte erzählen, die rau, bodenständig, brutal und zugleich emotional ist. Eingebettet in das Sizilien der frühen 1900er Jahre, handel es sich um eine Mafia-Entstehungsgeschichte, in der unser Protagonist Enzo Favara den Eid ablegt und sich in der Verbrecherfamilie von Don Torrisis hocharbeitet.“

Loyalität, Ehre und Gehorsam – diese Tugenden heben Enzo von den anderen ab. Seine Reise im neuen Gameplay-Trailer bietet Action im Nahkampf und Schusswechsel, Mobilität mit zeitgemäßen Fahrzeugen und zu Pferd, alles vor dem rauen und doch lebendigen Hintergrunddes Siziliens der 1900 Jahre.

Fans erhalten im „Breaking Omerta“ Entwickler-Insights-Video einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des kreativen Prozesses von Mafia: The Old Country. Das Video zeigt, wie Hangar 13 das Sizilien der frühen 1900er Jahre mit akribischer Liebe zum Detail erweckt hat und so eine atemberaubende, zeitlich authentische Kulisse für diese unvergessliche Mafia-Geschichte geschaffen wurde. Mit einer emotionalen, packenden Erzählung voller unerwarteter Wendungen verbindet das Spiel tiefgründiges Storytelling mit intensiven Überlebenskämpfen, in denen jede Entscheidung über Leben und Tod entscheidet. Zudem wird Mafia: The Old Country erstmals die volle Power der Unreal Engine 5 nutzen und damit ein unverwechselbares Erlebnis bieten.

„Wir sind der Ansicht, dass es ein großes Publikum für fesselnde Geschichten gibt, die kein riesiges Zeitinvestment erfordern“, sagte 2K-Präsident David Ismailer. „Wir freuen uns, mit Mafia: The Old Country ein solches Spiel in unserem Portfolio zu haben und ein lineares, hochpoliertes narratives Erlebnis zu schaffen, das perfekt zu den anderen, beständigeren Titeln passt, die unsere Spieler:innen ebenfalls lieben und regelmäßig spielen.“

Mafia: The Old Country erscheint in zwei Editionen: Standard Edition und Deluxe Edition. Beide Editionen können ab heute vorbestellt werden und erscheinen weltweit am 8. August 2025.

Die Standard Edition enthält das komplette Basisspiel und ist für €49,99 auf PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S und PC über Steam erhältlich.

Die Deluxe Edition lässt Spieler:innen in die kriminelle Unterwelt Siziliens abtauchen und bietet eine Vielzahl von Bonusgegenständen. Sie wird für €59,99 auf PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S und PC über Steam erhältlich sein. Diese Edition enthält das Padrino-Pack mit der „Lupara Speciale“-Schrotflinte, der „Vendetti Speciale“-Pistole, dem „Immortale“-Zauber, dem „Padrino“-Outfit, dem „Stiletto Speciale“-Messer, der „Eckhart Speciale“-Limousine und dem „Cosimo“-Pferd und Zubehör. Zusätzlich gibt es das Gatto Nero Pack mit der „Bodeo Nero“-Pistole, dem „Velocità“-Charme, dem „Gatto Nero“-Rennoutfit und dem „Carozella Nero“-Rennwagen sowie digitales Bonusmaterial wie die Originalpartitur und ein digitales Artbook mit Konzeptzeichnungen und Entwicklerhinweisen.

Spieler:innen, die Mafia: The Old Country Standard Edition oder Deluxe Edition vorbestellen, erhalten das Soldato-Paket mit dem „Soldato“-Outfit, dem „Scannaturi Speciale“-Messer, dem „Tesoro“-Pferd und Zubehör sowie dem „Lupara“-Anhänger.

Mit 22 Jahren Erfahrung in der Erschaffung brutaler und immersiver Mafia-Welten entwickelt das erfahrene Team von Hangar 13 nun Mafia: The Old Country, eine Origin Story für die gefeierte Reihe. Das 2002 mit dem Launch des wegweisenden Spiels Mafia gegründete Spielreihe hat sich weltweit mehr als 38 Millionen Mal auf Konsolen und PC verkauft.

Die neuesten Informationen zu Mafia: The Old Country und die Möglichkeit, das Spiel vorzubestellen, gibt es auf mafiagame.com.

Mafia: The Old Country ist derzeit von der USK mit „Altersfreigabe ausstehend“ eingestuft.

*Vorbestellungsangebot für Mafia: The Old Country Standard Edition und Deluxe Edition gilt bis zum 8. August 2025. Zur Einlösung der Bonusinhalte ist eine Internetverbindung erforderlich. Bei digitalen Vorbestellungen werden die Gegenstände beim Start automatisch im Spiel freigeschaltet. Bei physischen Vorbestellungen werden die Gegenstände per Code-in-Box geliefert, der im Spiel eingelöst werden kann. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.