Death Stranding 2: Limited Edition DualSense Wireless-Controller angekündigt

Der DualSense Wireless-Controller – Death Stranding 2: On the Beach wurde in enger Zusammenarbeit mit Kojima Productions entworfen und ist mit den Insignien und dem Motto von Drawbridge in leuchtendem Orange versehen.

Der Controller wird in begrenzter Menge für 84,99 € (UVP) bei direct.playstation.com sowie teilnehmenden Händlern erhältlich sein*. Das genaue Erscheinungsdatum und die Verfügbarkeit des Controllers können je nach Land und Region variieren. Vorbestellungen sind ab dem 22. Mai um 10 Uhr Ortszeit möglich.

Der DualSense Wireless-Controller – Death Stranding 2: On the Beach wird ebenso wie das Spiel am 26. Juni auf den Markt kommen. Death Stranding 2 ist in verschiedenen Editionen verfügbar, darunter eine Collector’s Edition, die exklusiv bei PlayStation Direct erhältlich ist.

Zudem wurde auf dem PlayStation.Blog ein Interview mit Hideo Kojima veröffentlicht. Der visionäre Spieledesigner spricht darin unter anderem über die Verbesserungen von Death Stranding 2, die neuen Schauplätze und die zugrunde liegenden Themen des Spiels.

* Ab 22. Mai 2025 um 10 Uhr ET in den USA bzw. 10 Uhr Ortszeit im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Österreich, Spanien, Portugal, Italien, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg können die Spieler den DualSense Wireless-Controller – Death Stranding 2: On the Beach Limited Edition exklusiv über direct.playstation.com in begrenzten Mengen vorbestellen.