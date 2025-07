Mandragora: Whispers of the Witch Tree erhält New Game+

Knights Peak und Primal Game Studio veröffentlichen heute das Update 1.6 für Mandragora: Whispers of the Witch Tree. Dabei handelt es sich um eines der umfangreichsten Inhalts- und Balance-Updates, das den Wiederspielwert mit New Game+ erhöht und Quality-of-Life- sowie umfangreiche Verbesserungen an Gameplay, Benutzeroberfläche und Grafik vornimmt.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree ist digital für PS5, Xbox Series X|S und PC, und noch bis zum 10. Juli als Teil des Steam Summer Sales mit einem Rabatt von 25% erhältlich.

Laufende Updates nach dem Launch sind ein Eckpfeiler der auf die Community ausgerichteten Spielentwicklung von Primal, die es den Teams ermöglicht, das Erlebnis in direkter Reaktion auf das Feedback der Spieler zu verfeinern, auszugleichen und zu erweitern. Die engagierte Mandragora-Community hat bei der Gestaltung jedes Updates eine wichtige Rolle gespielt, und sowohl Primal Game Studio als auch Knights Peak halten an diesem gemeinschaftlichen Ansatz fest.

Highlights von Update 1.6:

New Game Plus (NG+) – Dieser herausfordernde neue Modus ist unendlich wiederholbar, führt verstärkt Varianten von Gegnern, Ausrüstung und Waffen ein und bietet die Möglichkeit, NG+0 mit einem vollständig ausgerüsteten Charakter zu beginnen.

– Dieser herausfordernde neue Modus ist unendlich wiederholbar, führt verstärkt Varianten von Gegnern, Ausrüstung und Waffen ein und bietet die Möglichkeit, NG+0 mit einem vollständig ausgerüsteten Charakter zu beginnen. Drei neue Waffen – Mit New Game+ werden neue Waffen eingeführt: Aurora, Crimson Slicer und Reignbreaker.

– Mit New Game+ werden neue Waffen eingeführt: Aurora, Crimson Slicer und Reignbreaker. Fertigkeiten, Talente und Knotenpunkte – Spieler können nun Fertigkeitsaufwertungen, Talente und Knotenpunkte am Hexenaltar entfernen und zurückgeben. Die Fähigkeit, Talente und Knoten sofort zu erlernen, wurde ebenfalls hinzugefügt.

– Spieler können nun Fertigkeitsaufwertungen, Talente und Knotenpunkte am Hexenaltar entfernen und zurückgeben. Die Fähigkeit, Talente und Knoten sofort zu erlernen, wurde ebenfalls hinzugefügt. Gleiten – Die Gleitmechanik wurde verbessert und bietet nun ein besseres Aktivierungs-Timing und weniger versehentliche Abbrüche.

– Die Gleitmechanik wurde verbessert und bietet nun ein besseres Aktivierungs-Timing und weniger versehentliche Abbrüche. Boss-Balance – Bosse wie Sleepwalker und der Endboss wurden im Hinblick auf Klarheit und Fairness optimiert.

– Bosse wie Sleepwalker und der Endboss wurden im Hinblick auf Klarheit und Fairness optimiert. Kampf-Balance – Änderungen an der Aktivierung von Nightshades Schattenschritt und Vanguards Adrenalin-Fähigkeiten sowie Verbesserungen an den gegnerischen Hitboxen und der Klarheit ihrer Bewegungen.

Änderungen an der Aktivierung von Nightshades Schattenschritt und Vanguards Adrenalin-Fähigkeiten sowie Verbesserungen an den gegnerischen Hitboxen und der Klarheit ihrer Bewegungen. Bug fixes – Dutzende von Abstürzen und Logikfehlern wurden behoben, darunter Animationspannen, Karteninkonsistenzen und Talentfehlfunktionen.

Detaillierte Informationen gibt es in den vollständigen Update 1.6 Patch Notes.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree ist sowohl in einer Standard-Edition als auch in einer Deluxe-Edition für PC (im Epic Games Store, GOG.com und auf Steam), PlayStation 5, und Xbox Series X|S erhältlich. Das Spiel kommt außerdem später in diesem Jahr für Nintendo Switch.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree ist ab dem 5. September zusätzlich in physischer Form als Standard-Edition und als Collector’s Edition erhältlich. Die Collector’s Edition wird neben dem Spiel exklusive physische Gegenstände wie ein Artbook, eine Soundtrack-CD und mehr enthalten.

Mehr Informationen und Updates gibt es auf der offiziellen Webseite und den Social-Media-Kanälen.