Wiener Amateurspieler qualifiziert sich für Red Bull For The Win Finale

Die ersten beiden Live-Qualifikationsturniere von Red Bull For The Win auf der Level-Up in Salzburg und auf dem A1 eSports Festival in Wien erlebten einen fulminanten Showdown.

Bei dem E-Sports Turnier, das Amateur-Gamer:innen die Chance bietet, sich im E-Sport Hit Fortnite gegen waschechte E-Sport Profis durchzusetzen, ist nunmehr eine online Qualifikation möglich. Über 1.200 ambitionierte Teilnehmer:innen traten bisher bei den beiden Live-Qualifikationsturnieren gegeneinander an, um sich die begehrten Finalplätze zu sichern. Aus dem ersten Qualifikationsturnier auf der Level-Up in Salzburg ging „Markyfy“ als Sieger hervor. In Wien hat sich an diesem Wochenende der 18-jährige Wiener “Genma” gegen alle Herausforder:innen durchgesetzt und vom Caster und Streamer Juliandrexler das Finalticket überreicht bekommen. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, als bester Spieler von so vielen hochklassigen Freizeit-Gamern hervorzutreten. Jetzt geht es an die Vorbereitungen für das Finale”, so der junge Amateurspieler. Neben der einmaligen Chance, gegen Profi-E-Sportler:innen in einem fulminanten Live-Showdown anzutreten, können die qualifizierten Finalist:innen ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 10.000 Euro gewinnen.

In Fortnite gegen internationale Pro-Gamer

Für “Genma”– seit mehreren Jahren begeisterter Fortnite-Gamer – rückt mit der erfolgreichen Qualifikation für das große Finale der Traum „Vom Zockerzimmer auf die große Bühne“ in greifbare Nähe. „Auf meinem Sommerprogramm steht viel Training und das Verfeinern der eigenen Skills. Um gegen echte E-Sport Profis eine realistische Chance zu haben, ist vieles nötig und es wird sicher kein Spaziergang“, sagt “Genma”. Ambitionierte Freizeigamer:innen und Fortnite-Hobbyzocker:innen haben noch immer die Chance, sich für das Finale von Red Bull For The Win zu qualifizieren: Am 19. und 26. Juli werden die restlichen 18 Finalplätze in zwei weiteren online-only Qualifikationsturnieren ausgespielt.

Die Teilnahme und Anmeldung zu den Qualifiern sind kostenlos und via www.redbull.com/FTW möglich. Die insgesamt 20 besten Spieler:innen aus den vier Qualifiern spielen beim großen Live-Finale im Wiener Palais Ferstel vor rund 250 Zuschauer:innen gegen fünf professionelle Fortnite E-Sportler.

Skills vs. Erfahrung

Fortnite ist im Genre der Battle-Royale-Games das Maß aller Dinge und konnte sich seit seinem Release als E-Sports Titel etablieren. Hier sind jahrelange Spielpraxis und Turniererfahrung große taktische Vorteile gegen Newcomer:innen. Um dem entgegenzuwirken, wird bei Red Bull For The Win Fortnite Battle Royale im Build-Mode im Solo-Format gespielt. Darüber hinaus spielen im Finale statt der theoretisch möglichen 100 Spieler:innen nur 25. Die Teilnehmer:innen erhalten in dem Turnierformat sowohl anhand ihrer Platzierung als auch für jede Eliminierung Punkte. Mit dem adaptierten Turniermodus will Red Bull For The Win die Chance bieten, sich vordergründig mit den eigenen Gaming-Skills gegen die Profis durchzusetzen.

Der Terminplan für Red Bull For The Win:

Live Qualifier #1 in Salzburg (Level-Up) am 28. und 29. Juni (abgeschlossen)

Live Qualifier #2 in Wien (A1 Austrian eSports Festival) am 5. und 6. Juli (abgeschlossen)

Zwei Online Qualifier am 19. und 26. Juli

Finale: Palais Ferstel, Wien, am 9. August

Das Mindestalter für die Teilnahme ist 16 Jahre. Mehr Informationen und Registrierung unter www.redbull.com/FTW

Red Bull FTW ist möglich dank der Unterstützung unserer Partner A1, Agon by AOC, Corsair, elgato und Foodora.