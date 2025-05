No Rest for the Wicked erhält mit The Breach sein bisher größtes Update

Das beeindruckende Early-Access-Rollenspiel No Rest For The Wicked von Moon Studios erhält nun sein bisher größtes Update – The Breach.

Das umfangreiche Update führt eine Menge neuer Inhalte ein, unter anderem neue erforschbare Gebiete, spannende Geschichten, neue Waffentypen und herausfordernde Gegner.

Das ist neu bei The Breach

Erweiterter Story-Inhalt – Brandneue Quests, qualitativ hochwertige cineastische Animationen und 18 neue Story-Szenen in der Kampagne

– Brandneue Quests, qualitativ hochwertige cineastische Animationen und 18 neue Story-Szenen in der Kampagne Neue Gebiete – Mehrere einzigartige Umgebungen verdoppeln nahezu die Größe der Welt. In zwei neuen, vollständig handgestalteten Gebieten, den Lowland Meadows und den Marin Woods, gibt es eine neue, gefährliche Blight-Gefahr zu überwinden. Dazu kommen die zwei neuen NPC-Siedlungen Hunter‘s Vale und Marin Village sowie eine Reihe dunkler Höhlen, die es zu erkunden gilt.

– Mehrere einzigartige Umgebungen verdoppeln nahezu die Größe der Welt. In zwei neuen, vollständig handgestalteten Gebieten, den Lowland Meadows und den Marin Woods, gibt es eine neue, gefährliche Blight-Gefahr zu überwinden. Dazu kommen die zwei neuen NPC-Siedlungen Hunter‘s Vale und Marin Village sowie eine Reihe dunkler Höhlen, die es zu erkunden gilt. Neue Gameplay-Systeme und Wiederspielwert – Einführung des Seuchensystems für das Endgame, eine überarbeitete Nahrungs- und Hungermechanik sowie veränderte Statuseffekte fügen sowohl dem Kampf als auch dem Spielfortschritt mehr Tiefe hinzu.

– Einführung des Seuchensystems für das Endgame, eine überarbeitete Nahrungs- und Hungermechanik sowie veränderte Statuseffekte fügen sowohl dem Kampf als auch dem Spielfortschritt mehr Tiefe hinzu. Neue Ausrüstungsgegenstände – Eine umfangreiche Erweiterung mit über 150 Waffenoptionen (zum Launch erschienen 100), einschließlich neuer Stulpen- und Stab-Archetypen, mehrere neue Rüstungssets und die vollständige Überarbeitung von Schilden.

– Eine umfangreiche Erweiterung mit über 150 Waffenoptionen (zum Launch erschienen 100), einschließlich neuer Stulpen- und Stab-Archetypen, mehrere neue Rüstungssets und die vollständige Überarbeitung von Schilden. Neue Feinde und Bosse – Mehrere neue Kampagnen-Bosse, 9 neue Seuchen-Bosse, 3 überarbeitete Bosse, 2 neue feindliche Fraktionen, 9 neue Monster und vieles mehr.

– Mehrere neue Kampagnen-Bosse, 9 neue Seuchen-Bosse, 3 überarbeitete Bosse, 2 neue feindliche Fraktionen, 9 neue Monster und vieles mehr. Hardcore-Modus – Ein völlig neuer Spielmodus, der mit Permadeath selbst erfahrene Spieler herausfordert.

– Ein völlig neuer Spielmodus, der mit Permadeath selbst erfahrene Spieler herausfordert. Umfangreiche Performance-Verbesserungen – Auf den Wunsch der Community wurde gehört und mit weitreichenden Performance-Verbesserungen geantwortet. Dazu gehören DLSS 4.0, Speicheroptimierungen, kürzere Ladezeiten und flüssigere Spielphysik.

– Auf den Wunsch der Community wurde gehört und mit weitreichenden Performance-Verbesserungen geantwortet. Dazu gehören DLSS 4.0, Speicheroptimierungen, kürzere Ladezeiten und flüssigere Spielphysik. Quality of Life-Verbesserungen – Aktualisierte Gegenstandsvorschau, bessere Tooltips, verbesserte Schnellreise und mehr.

– Aktualisierte Gegenstandsvorschau, bessere Tooltips, verbesserte Schnellreise und mehr. Umfassende Balance-Anpassungen – Umfasst Waffen, Rüstungen, Gegner, Systeme und den grundlegenden Spielerfortschritt.

– Umfasst Waffen, Rüstungen, Gegner, Systeme und den grundlegenden Spielerfortschritt. Optimiertes Audioerlebnis – Vollständig neue Musik von Gareth Coker, erweiterte Audio-Abdeckung und neue Voiceovers.

– Vollständig neue Musik von Gareth Coker, erweiterte Audio-Abdeckung und neue Voiceovers. Hunderte von Fehlerkorrekturen – Von Abstürzen bis hin zu Kollisionsfehlern, visuellem Schliff, Questlogik und mehr.

Um zu The Breach zu gelangen, müssen Spieler den Prolog abschließen und die Kampagnenquests Sacrament, Of Rats and Raiders, Servant of God und Spoken and Unspoken bis Stufe 5 absolvieren.

„Wir freuen uns unglaublich, endlich unser The Breach Update für No Rest for the Wicked zu veröffentlichen”, so Thomas Mahler von Moon Studios. „Unser Team hat seit dem letzten großen Update ununterbrochen gearbeitet und wir könnten uns nicht mehr darauf freuen, euch alle wieder in Isola Sacra zu begrüßen. Das Update ist mit neuen Inhalten, Quality of Life-Verbesserungen und Features vollgepackt, die sich unsere Community schon lange wünscht. Mit The Breach sind wir einen Schritt näher an dem Meisterwerk, das unsere Fans von Moon Studios erwarten.“

Der Ori-Entwickler enthüllte The Breach während des Wicked Inside-Events im März. Das Studio gab zeitgleich seine Unabhängigkeit von Private Division, dem früheren Publisher des Spiels, bekannt. No Rest for the Wicked kann auf Steam für 39,99€ gekauft oder auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S auf die Wunschliste gesetzt werden.