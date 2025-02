Mit Outrunner: Neon Nights erscheint am 17. Februar auf Steam ein Arcade-Rennspiel vom österreichischen Indie-Entwickler Georg Schenzel.

Outrunner: Neon Nights ist ein Arcade-Rennspiel, in dem du deine Gegner in schwerkrafttrotzenden Welten vernichtest. Wo immer du fährst, bleibt eine tödliche Neonlinie zurück. Überliste deine Rivalen mit strategischen Zügen und bringe sie dazu, in die Linie zu krachen, um den Sieg zu sichern. Das Konzept von Lightcycle-Spielen mit einem modernen Touch wird wiederbelebt.

Mit flüssigen und uneingeschränkten Bewegungen fühlen sich Sprünge zwischen Plattformen und Schwerkraftzonen nahtlos und befriedigend an. Das Fahren an Wänden und Decken oder einfach die Nutzung der Formen der verschiedenen Karten ermöglicht viele verschiedene strategische Möglichkeiten. All dies ist in einer 80er-Jahre-Synthwave-Welt angesiedelt.

Hauptmerkmale:

Multidirektionale Schwerkraft : Die Schwerkraft wirkt in verschiedene Richtungen, je nachdem, wo die Spieler auf der Karte fahren. Dies ermöglicht es den Spielern, an Wänden, Decken und anderer interessanter Geometrie zu fahren. Der Übergang zwischen diesen „Schwerkraftzonen“ funktioniert reibungslos und intuitiv.

: Die Schwerkraft wirkt in verschiedene Richtungen, je nachdem, wo die Spieler auf der Karte fahren. Dies ermöglicht es den Spielern, an Wänden, Decken und anderer interessanter Geometrie zu fahren. Der Übergang zwischen diesen „Schwerkraftzonen“ funktioniert reibungslos und intuitiv. 7+ einzigartige Karten : Das Schwerkraftsystem ermöglicht interessante Karten, die die Linearität traditioneller Lightcycle-Spiele aufbrechen.

: Das Schwerkraftsystem ermöglicht interessante Karten, die die Linearität traditioneller Lightcycle-Spiele aufbrechen. Online-Multiplayer mit bis zu 8 Spielern : Nutze das öffentliche Matchmaking, um Fremde zum Spielen zu finden, oder starte ein privates Spiel mit deinen Steam-Freunden.

: Nutze das öffentliche Matchmaking, um Fremde zum Spielen zu finden, oder starte ein privates Spiel mit deinen Steam-Freunden. Lokaler Split-Screen : Schnapp dir einen Gamepad und fahre mit deinem Freund ein intensives 1-gegen-1 im Split-Screen.

: Schnapp dir einen Gamepad und fahre mit deinem Freund ein intensives 1-gegen-1 im Split-Screen. Verschiedene Spielmodi: Verschiedene Spielmodi fügen neue Ziele oder Mechaniken hinzu. Neben dem Standard-Deathmatch-Modus gibt es Modi mit Zielen auf der Karte, die die Spieler zwingen, um kleine Bereiche zu konkurrieren. Im Arcade-Modus können die Spieler nur 90-Grad-Kurven fahren.

Mehr Informationen auf der Steam-Webseite zum Spiel.