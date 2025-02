Red Bull Jump & Run: Der packendste Creator Obstacle Run mit Gaming-Twist

Red Bull Jump & Run feiert dieses Jahr seine Premiere und lädt die deutsche Creator-Szene zum Kräftemessen ein.

Bei diesem einzigartigen Event treten vier Teams im wahrscheinlich krassesten Obstacle Run mit Gaming-Twist gegeneinander an. Die Challenges erfordern nicht nur körperliche Fitness, sondern auch Teamplay und taktisches Geschick. Über den Heimvorteil freuen sich die Streamer und Team-Captains Rewinside und Papaplatte aus Köln, denn das Event findet am 29. März 2025 in den MMC Studios statt. Aber auch Amar und Noway4u gehen mit ihren eigens zusammengestellten 4er-Teams an den Start.

Tickets gibt es ab sofort auf der offiziellen Event-Website: www.redbull.com/jumpandrun. Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, wird das Event live auf Twitch übertragen: twitch.tv/redbullzockt100.

Vier Teams, vier Welten, unvergessliche Challenges

Von den Anfängen mit Super Mario Bros., bis hin zum aktuellen PlayStation-5-Hit Astro Bot: Jump & Runs gehören zu den beliebtesten und fesselndsten Videospielen. Diese Games stellen sowohl Geschicklichkeit als auch Reaktionsfähigkeit auf eine harte Probe.

Bei Red Bull Jump & Run kämpfen die Teams in vier verschiedenen Welten um den Sieg. Die Hindernisse sind inspiriert von klassischen Videospiel-Welten und stellen die Teilnehmer:innen in der Luft, auf dem Wasser und an Land vor anspruchsvolle Aufgaben. Doch das ist noch nicht alles: Die vierte und finale Welt bleibt bis zum Schluss für alle Teilnehmer:innen und Zuschauer:innen unbekannt. Dabei werden ausschließlich die Team-Captains gegeneinander antreten, denn sie haben bei dieser Bonuswelt noch einmal alles selbst in der Hand und können ihr Team somit zum Sieg zu führen. So bleibt es bis zum Schluss spannend.

Die Team-Captains: Amar, Rewinside, Papaplatte und Noway4u

Die bekannten Streamer Amar „Amar“ Al Naimi, Sebastian „Rewinside“ Meyer, Kevin „Papaplatte“ Teller und Frederik „Noway4u“ Hinteregger führen ihre Teams an. Jeder Captain stellt mit drei weiteren bekannten Persönlichkeiten aus der deutschen Creator-Szene sein eigenes 4er Team zusammen. Die Team-Aufstellungen werden am 5. März 2025 in Form von Team Reveal Clips bekannt gegeben.

Sebastian „Rewinside“ Meyer über Red Bull Jump & Run: „Red Bull Jump & Run bedeutet für mich Big Action – die Kombination aus Agilität und Geschwindigkeit. Ich will einfach auf jeden Fall gewinnen. Das ist ein Event, das ich mir schon seit Jahren gewünscht habe, und jetzt ist es endlich so weit. Ich habe so unfassbar Bock darauf, und wir müssen das Ding nach Hause holen.“

Spielregeln mit einem Twist

Red Bull Jump & Run ist mehr als nur ein Hindernisparcours. Die Spielregeln kombinieren Elemente aus klassischen Jump & Run Games mit realen Hindernissen. Nicht nur Teamplay ist dabei gefragt, sondern auch taktisches Geschick, um den Parcours zu bezwingen, Bonuspunkte zu sammeln und diese clever einzusetzen. Denn diese können später im Spiel entscheidende Vorteile bringen.

Live in den MMC Studios und auf Twitch

Das Event wird live in den MMC Studios in Köln ausgetragen und bietet den Zuschauer:innen vor Ort und online ein einmaliges Erlebnis. Tickets sind ab sofort über Eventbrite für 20,00€ verfügbar. Wer nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, das Event live auf dem Twitch Kanal Red Bull Zockt 100 zu verfolgen. Zusätzlich streamen die vier Team Captains Amar, Rewinside, Papaplatte und Noway4u das Event aus den Team-Lounges auf ihren persönlichen Twitch Kanälen. Moderiert wird das Event von Jeannine Michaelsen und Imke Salander, während Robby Hunke zusammen mit Dominik „Reeze“ Reezmann die Runs kommentiert.

Red Bull Jump & Run auf einen Blick:

– Datum: 29. März 2025

– Ort: MMC Studios, Köln

– Tickets: Über Eventbrite für je 20,00€ pro Tagesticket

– Live Stream: https://www.twitch.tv/redbullzockt100

– Disziplin: Obstacle Run mit Videospiel-Elementen

– Team Captains: Amar, Rewinside, Papaplatte, Noway4u