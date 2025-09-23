VON GAMERN, FÜR GAMER!
SEGA kündigt „Twitch Rivals“-Turnier für Sonic Racing: CrossWorlds an

von Hannes Linsbauer

Heute hat SEGA das erste offizielle Turnier für Sonic Racing: CrossWorlds über Twitch Rivals angekündigt! In Zusammenarbeit mit Twitch haben eingeladene Creator aus den USA und Europa die Möglichkeit, ihr Sonic-Tempo unter Beweis zu stellen und um den ersten Platz und einen Geldpreis zu kämpfen!

Das Turnier beginnt in beiden Regionen am Freitag, 26. September und am Samstag, 27. September mit der Qualifikation und das Finale findet am Freitag, 3. Oktober statt. Weitere Informationen zum Turnierplan und -ablauf findest du hier:

Turnierplan:

  • EU-Qualifikation: 27. September, 19:00 Uhr MESZ – 23:00 Uhr MESZ
  • Finale: 3. Oktober, 21:00 Uhr MESZ – 01:00 Uhr MESZ

Turniersystem:

  • Zwei Lobbys pro Region
    • Eine für Wettkampf- und eine für Gelegenheitsfahrer
  • 12 Fahrer pro Lobby
  • Die sechs besten Fahrer aus jeder Lobby in jeder Region kommen ins Finale:
    • 6 NA-Wettkampffahrer
    • 6 EU-Wettkampffahrer
    • 6 NA-Gelegenheitsfahrer
    • 6 EU-Gelegenheitsfahrer
  • Preisgeld:
    • 10.000 $ für den Gewinner jeder Gruppe

Mehr Infos hier: Offizielle Webseite

