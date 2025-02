Sid Meier’s Civilization VII im Test

Nur noch eine Runde

Das grundsätzliche Spielprinzip ist natürlich ähnlich wie bei den älteren Teilen – ihr führt eine Zivilisation durch die Jahrtausende. Ihr beginnt mit der Gründung einer Stadt, baut neue Einheiten und Gebäude, erkundet die Umgebung, erforscht neue Technologien (wie z.B. die Schrift oder den Ackerbau), verteidigt euch gegen kriegerische Bewohner der Welt und tretet in diplomatische Beziehungen mit den anderen großen Zivilisationen. Der Spielablauf ist rundenbasiert, ihr könnt jede Runde eure Einheiten bewegen und neue Bau- oder Forschungsaufträge erteilen (die aber dann meist mehrere Runden bis zur Fertigstellung benötigen). Der Suchtfaktor ist wie bei den früheren Spielen – nur noch eine Runde… bis der Morgen kommt und ich ins Büro muss.

Jede Stadt generiert automatisch Nahrung, Produktionspunkte und Forschungspunkte, die ihr verteilen könnt (und müsst, oder eure Zivilisation entwickelt sich nicht weiter). Städte wachsen kontinuierlich und nehmen immer mehr Landflächen ein, wenn die Rahmenbedingungen passen. Eure Einheiten decken währenddessen die – anfangs vollkommen unerforschte – Umgebung der Stadt auf und finden neue Ressourcen oder andere Städte. Ihr habt von Anfang an die Qual der Wahl – dies oder jenes bauen, dies oder jenes erforschen? Jedes Gebäude, jede Einheit, jede Forschung hat ihre Vor- und Nachteile. Schon bald könnt ihr einen Fokus auf ein bestimmtes Ziel legen – wollt ihr beispielsweise eine militärische Supermacht, ein Ort der Wissenschaft oder eine wirtschaftliche Großmacht werden? Wählt den entsprechenden Berater aus, der euch dazu nützliche Hinweise gibt. Wie geht ihr mit anderen Herrschern um? Wollt ihr kooperieren oder ihnen aggressiv gegenüber treten? Welche Regierungsform wählt ihr aus? Despotismus hat schon seine Vorteile, aber vielleicht wäre eine Oligarchie doch besser? Ihr seht – schon von Beginn an gibt es unzählige Entscheidungen, die jede Runde getroffen werden müssen.

Zu Beginn wählt ihr das Startzeitalter (Antike, Neuzeit, Moderne Zeit) aus, dann eure Zivilisation (10 vorhanden), dazu euren Anführer (der nichts mit der historischen Zivilisation zu tun haben muss). Ich habe beispielsweise als Confuzius der Weise mit dem römischen Reich gespielt. Jede Zivilisation hat einige einzigartige Einheiten, Boni und einen eigenen Entwicklungsbaum, von denen einige als „Traditionen“ in die nächste Epoche übertragen werden können. Manche Dinge können beim ersten Spiel noch nicht ausgewählt werden – die müssen nämlich erst im Spiel freigeschalten werden. Ungewöhnlich für ein Civilization… nun auch mit roguelite-Elementen?

Was sind nun die wesentlichen Änderungen zu den Vorgängern? Naja, beispielsweise die drei Zeitalter. Der Wechsel in ein neues Zeitalter fühlt sich fast wie ein kompletter Neustart des Spieles an. In einem neuen Zeitalter ist eure alte Zivilisation weg. Nunja, nicht vollständig, aber zu großen Teilen. Es sind ja auch ein paar hundert Jahre seit dem Ende des alten Zeitalters vergangen. Ihr beginnt – ebenso wie alle anderen Zivilisationen – quasi von vorne. Ihr baut euer neues Reich (sogar als eine andere Zivilisation!) natürlich auf den Errungenschaften des früheren Zeitalters auf und nehmt einige Boni (und eure Anführer) mit in die neue Zeit, aber sehr viele Dinge sind einfach – weg. Oder zurückgesetzt. Alle Zivilisationen starten – mehr oder weniger – wieder mit den selben Grundvoraussetzungen. Das ist toll, wenn eure Zivilisation ein wenig zurückgeblieben war, aber dennoch ungewohnt. Es hat mich ein wenig an das „rubber-banding“ von manchen Rennspielen erinnert, wo selbst weit abgeschlagene Fahrer plötzlich wieder irgendwie nach vorne katapultiert werden, damit das Rennen für alle spannend bleibt. Ihr werdet im neuen Sid Meier’s Civilization VII also keinem Ritter begegnen, der mit seinem Schwert ein Schlachtschiff versenkt.

Das Problem mit der „einen Militäreinheit pro Feld“ ist nun insofern gelöst, dass euer General seine ganze Armee mitnehmen kann – und bei Bedarf dann am Ziel ablädt – das spielt sich deutlich bequemer so. Ihr könnt Kriegsschiffe nun entlang von Flüssen senden – das ist cool. „Gunboat diplomacy“ nicht nur entlang der Meeresküste. Generell ist das Mikromanagement nun reduziert worden. Es gibt zwar eine Unmenge an Tutorials, die für erfahrene Civilization Spieler nervend und für Neulinge erschlagend sind – aber trotzdem habe ich mehrmals nicht gewusst, warum dies oder das nun wieder nicht funktioniert. Ein paar gut platzierte Hinweise hätten da nicht geschadet. Das User Interface erscheint an manchen Stellen ein wenig umständlich und verbesserungswürdig – oder ich bin nur zu begriffsstützig.