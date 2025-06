2 Tage Gaming & E-Sports Action beim A1 Austrian eSports Festival

Am 5. + 6. Juli findet erneut das A1 Austrian eSports Festival im Austria Center Vienna statt. Österreichs größtes E-Sports Event bietet auf über 20.000 m² Community Turniere, Cosplay-Artists, die neuesten Games zum Anspielen, sowie die besten E-Sportler:innen live auf der Bühne.

Das Event verspricht einen bunten Mix aus Spaß, Gaming-Action und top E-Sports und soll bis zu 25.000 Besucher:innen begeistern.

Buntes Programm für alle von 0-99

Egal, ob neue Spieltitel, Arcade oder Retro-Games, Mobile Games oder Brettspiele: kein Wunsch bleibt dank über 200 Ausstellern und der Kooperation mit dem Spielefest Wien beim A1 Austrian eSports Festival offen. Auf die Besucher:innen warten die neuesten Games von Publishern wie RIOT Games oder Nintendo – so wird es unter anderem auch vor Ort die Chance geben, die neue Nintendo Switch 2 auszuprobieren. Auch die Partner-Stände von A1, Samsung, McDelivery, Geizhals, Kelly’s, FRITZ! und ASFINAG bieten Mitmach-Stationen und Spaß für die ganze Familie.

Das bunte Cosplay-Village sowie die Artist-Alley by druck.at verleihen dem Festival noch mehr Farbe und Vielfalt. In der Cosplay-Village stellen Cosplay-Maker ihre neuesten Cosplays vor und geben Besucher:innen Insights in den boomenden Trendbereich. In der Artist-Alley by druck.at beweisen Künstler:innen ihre Fertigkeiten und in der Merch Zone kann auch heuer wieder nach Herzenslust geshoppt werden. Heimische Spiele-Entwickler:innen präsentieren ihre Games in der Radio FM4 Indie Area supported by FH BFI Wien und in der Job Zone gibt es spannende Jobs aus der Technik-Branche für die Talente von morgen. Auch bekannte Gaming-Influencer:innen wie „JustJohnny“, „Stephan Tschany“, „JustBecci“ und „Luigikid“ werden mit ihren Communities beim Festival vor Ort sein.

Alle Infos zum Programm sowie Tickets gibt es unter www.esportsfestival.at

Finalspiele der A1 eSports League Austria: E-Sports Action auf top Niveau

Dass die A1 eSports League Austria nicht mehr aus der heimischen E-Sports Szene wegzudenken ist, haben die letzten Jahre eindrucksvoll gezeigt. Nun geht es in der 15. Season in den Games League of Legends, VALORANT oder Teamfight Tactics um 11.000 Euro Preisgeld. Vor allem die Finalspiele der ersten beiden Titel versprechen Spannung ohne Ende: In League of Legends kämpft Fan-Favorite Eintracht Spandau gegen Unicorns of Love Sexy Edition und bei VALORANT treten mit Eintracht Frankfurt und MOUZ zwei der besten Teams im deutschsprachigen Raum gegeneinander an.

Zusätzlich werden auch Rocket League, Super Smash Bros. Ultimate, Fortnite im Rahmen von Red Bull For The Win sowie EA FC auf der Bühne gespielt. Die Spiele werden an beiden Tagen live auf twitch.tv/A1eSports übertragen.

FRITZ!Box 7690 als offizieller Gaming Router des A1 eSports Festivals

Weil vor allem Multiplayer-Games wie League of Legends, VALORANT oder Fortnite nur mit niedriger Latenz und hohen Brandbreiten Spaß machen, bündeln A1 und AVM ihre Kräfte und bieten mit der FRITZ!Box 7690 den offiziellen Router der A1 eSports League an. Die Kombination aus Highspeed Glasfaser Internet und der FRITZ!Box mit Wi-Fi 7 sorgen für ein top Gaming Erlebnis.

Irina Kuntze, Managerin A1 eSports: „Mit der FRITZ!Box 7690 als A1 Gaming Router heben wir unsere langjährige Kooperation mit AVM rund um die A1 eSports Welten auf die nächste Ebene. Mit dem Router können Gamer:innen sorgenfrei zocken und dank umfangreicher Einstellungsmöglichkeiten ihre Gaming-Experience im A1 Glasfaser Netz optimieren.“

„Gerade beim Gaming ist Performance entscheidend. Dank der seit vielen Jahren erfolgreichen Zusammenarbeit mit A1 sind Anschluss und Hardware perfekt aufeinander abgestimmt. Mit der FRITZ!Box 7690 können Gamer:innen das Beste aus dem Netz von A1 holen.“, erklärt Andreas Erhart, Geschäftsführer AVM Österreich GmbH.

René Wurz aka Luigikid: „Die Kombination von FRITZ!Box und A1 ist genial für Gamer:innen. So kann ich mich darauf verlassen, dass alles reibungslos funktioniert und mich komplett aufs Zocken konzentrieren.“

Den A1 Gaming Router gibt es um 6.90 Euro/Monat