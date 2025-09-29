30 Jahre PlayStation in Europa

Heute vor genau 30 Jahren erschien die erste PlayStation-Konsole in Europa und legte den Grundstein für eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die nun in der mittlerweile fünften PlayStation-Generation viele spannende Kapitel mit herausragenden Spiele-Franchises, ikonischer Hardware und der einen oder anderen Kuriosität geschrieben hat.

Generationenübergreifende Spielereihen wie Gran Turismo, God of War oder The Last of Us sowie neuere IPs wie Marvel’s Spider-Man, ASTRO BOT, Helldivers 2, Horizon, Ghost und auch die großartigen Spiele von Drittherstellern begeistern weiterhin Spieler weltweit – Egal, ob daheim auf PlayStation 5 oder PlayStation 5 Pro, unterwegs mit dem PlayStation Portal Remote-Player oder in virtuellen Welten mit PlayStation VR2.

Zur Feier dieses Jubiläums kündigt Sony Interactive Entertainment nun den großformatigen Fotoband PlayStation: The First 30 Years an. Darin erhalten Spieler unter anderem einen Einblick in bisher noch nie gezeigte Prototypen, Konzeptskizzen und Designmodelle, die die Hardwareentwicklung bei Sony Interactive Entertainment beeinflusst haben. PlayStation: The First 30 Years erscheint weltweit im Frühjahr 2026 in den Buchläden und kann ab sofort vorbestellt werden.*

SIE bedankt sich darüber hinaus bei allen Medienpartnern, die den Weg von PlayStation begleitet haben und auch in Zukunft begleiten werden.

Weitere Informationen zu 30 Jahren PlayStation in Europa bietet der PlayStation.Blog. Dort findet sich auch ein Highlight-Reel mit den Lieblingsmomenten von PlayStation-Fans, die diese unter dem Hashtag #PlayStation30Memories geteilt haben.



*Die in diesem Beitrag vorgestellten Produkte werden von unabhängigen Drittanbietern unter Lizenz von Sony Interactive Entertainment oder seinen verbundenen Unternehmen hergestellt und verkauft. Die Verantwortung für diese Produkte liegt ausschließlich bei den Lizenznehmern. Sony Interactive Entertainment und seine verbundenen Unternehmen lehnen jegliche Haftung ab, die sich aus der Herstellung, dem Verkauf oder der Nutzung dieser Produkte ergibt oder damit zusammenhängt. Wenn ihr auf einen Drittanbieter-Link klickt, verlasst ihr das PlayStation-Ökosystem. Bitte beachtet, dass die Datenschutzrichtlinie von PlayStation nicht mehr gilt und die Erhebung und Verwendung eurer ​ Daten den Datenschutzpraktiken des Drittanbieters unterliegt. Wir empfehlen euch, deren Datenschutzrichtlinien zu lesen und sich über eurer Rechte zu informieren, bevor ihr mit ihnen interagiert.