Pax Dei 1.0 erscheint am 16. Oktober 2025

Mainframe Industries kündigt heute Pax Dei 1.0 an. Die lang erwartete Vollversion des Mittelalter-Community-MMO erscheint am 16. Oktober 2025 weltweit.

Nach mehr als einem Jahr Early Access lädt Pax Dei 1.0 sowohl neue als auch zurückkehrende Spieler:innen auf ein Abenteuer in seiner weiten, handgefertigten Welt ein.

„Das Feedback der Early-Access-Community war für die Weiterentwicklung des Spiels von unschätzbarem Wert“, sagt Sulka Haro, Chief Product Officer bei Mainframe Industries. „Wir hatten schon immer die Vision, mit Pax Dei eine lebende, atmende Welt zu schaffen, die von den Spieler:innen selbst geformt wird. Nun, mit dem Beginn dieses neuen Kapitels, laden wir alle dazu ein, mit uns gemeinsam den wahren Anfang Pax Deis zu begehen.“

Social-Sandbox-MMO

Pax Dei 1.0 ist ein Social-Sandbox-MMO: eine weite, offene Welt, die Spieler:innen die Möglichkeit bietet, sich zusammenzuschließen, sich ihre eigenen Ziele zu setzen und ihre eigenen Geschichten zu schreiben. Pax Dei ermöglicht eine Vielzahl verschiedener Spielstile: vom friedlichen Leben in den Heimattälern, wo sich Spieler:innen ihr Zuhause aufbauen und auf das Sammeln und das Handwerk konzentrieren können, über die Suche nach Ruhm und Reichtum in der Wildnis und den Tiefen der Dungeons, bis hin zur Clan-Politik, die friedlichen Handel oder kriegerisches PvP beinhalten kann. Spieler:innen jeder Art sind willkommen, der Gemeinschaft beizutreten und Teil der Geschichten zu werden, die schon bald Gestalt annehmen.

Pax Dei 1.0 wird von den vielen Updates profitieren, die während des Early Access veröffentlicht worden sind: Abenteuer-Schauplätze, Handel zwischen Spieler:innen, Gnade & Wunder und das überarbeitete RPG-System. Mit dem neuesten Inhaltsupdate, Vers 4 – Plünderer von Lyonesse, kam eine erweiterte PvP-Arena mit Rohstoffen ins Spiel, die für die neue Handwerksfähigkeit Verzauberung benötigt werden.

Pax Dei ist ein Online-Spiel und die Entwicklung wird auch nach der Veröffentlichung von 1.0 weitergehen. Neue Inhalte sind bereits in Arbeit. Im Winter dieses Jahres erscheint Vers 5, der Feudalschreine einführt: Kontrollpunkte, um die Clans kämpfen können. Mit Vers 6 werden dann Feudalbündnisse implementiert, durch die sich Clans sowohl in Kriegs- als auch in Friedenszeiten zusammenschließen können. 2026 werden sich die Entwickler:innen darauf konzentrieren, weitere Systeme zu erweitern – angefangen mit Gnade und der Wirtschaft.

Pax Dei 1.0: Details zur Veröffentlichung

Neben Steam und dem Epic Games Store, über die das Spiel bereits im Early Access verfügbar war, wird Pax Dei 1.0 vom ersten Tag an auch über den PC Game Pass verfügbar sein. Außerdem kann Pax Dei 1.0 über GeForce Now gespielt werden.

Mit dem Kauf des Basisspiels erhält man dauerhaften Zugriff auf das Spiel Pax Dei, zwei Charakterplätze und einen kostenlosen Monat Premium-Mitgliedschaft (1 Grundstück), die einen Monat lang Premium-Status sowie ein Grundstückstoken beinhaltet.

Eine Premium-Mitgliedschaft wird nicht benötigt, um Pax Dei zu spielen. Sie ist ein gänzlich optionales Abonnement, das den Spieler:innen zusätzliche Vorteile bietet – darunter Gnade und EP-Boosts sowie die Möglichkeit, sich sein eigenes Stück Land im Spiel zu sichern, um sich dort ein Zuhause zu bauen. Premium-Mitgliedschaften gibt es ab 3,99 € pro Monat.

Zusätzlich zum Basisspiel erhalten Early-Access-Spieler:innen eine ganze Reihe an weiteren Vorteilen, abhängig vom jeweils gekauften Gründerpaket: Grundstückstoken, mindestens 1 Monat Premium-Status, Charakterplätze, zusätzliche Gnade und exklusive kosmetische Anleitungen.

Als Dankeschön an die Community, die Pax Dei bereits im Early Access unterstützt hat, kündigt Mainframe Industries außerdem ein paar weitere Überraschungen an. Mit Pax Dei 1.0 erhalten Gründer:innen:

Vorab-Zugang zum Spiel am 14. Oktober (zwei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung)

Eine Bonuskopie des Spiels, die einem Freund oder einer Freundin geschenkt werden kann (verfügbar bis 16. November 2025)

Terminplan:

29. September bis 14 Oktober : Die Community feiert auf Discord und anderen sozialen Medien.

: Die Community feiert auf Discord und anderen sozialen Medien. 06. bis 14. Oktober : Ende des Early Access, jeglicher Fortschritt wird gelöscht. Das Spiel geht für die letzten Vorbereitungen offline. Ab 1.0 ist jeglicher Fortschritt permanent.

: Ende des Early Access, jeglicher Fortschritt wird gelöscht. Das Spiel geht für die letzten Vorbereitungen offline. Ab 1.0 ist jeglicher Fortschritt permanent. 14. Oktober: Die Spielserver von Pax Dei 1.0 werden für Gründer geöffnet.

Die Spielserver von Pax Dei 1.0 werden für Gründer geöffnet. 16. Oktober: Pax Dei 1.0 wird offiziell weltweit veröffentlicht.

Pax Dei 1.0 erscheint am 16. Oktober auf PC über Steam, den Epic Games Store und als Teil des PC Game Pass. Mehr Infos über Pax Dei 1.0 gibt es unter playpaxdei.com.