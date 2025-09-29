Nintendo Switch 2 auf der Grazer Herbstmesse

Gäste können Kirby Air Riders, Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung, Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition und vieles mehr auf Nintendo Switch 2 erleben.

Vom 2. bis 6. Oktober lädt die Grazer Herbstmesse 2025 wieder Tausende Gäste in die Messe Graz. Für Videospiel-Fans lohnt sich ein Besuch in Halle AOG. Auf dem Nintendo-Stand können Gäste die neuesten Nintendo Switch 2-Titel ausgiebig anspielen, darunter Titel wie Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition und mehr vor ihrer Veröffentlichung. Neben aktuellen Spiele-Highlights gibt es Fun-Turniere und Fotomöglichkeiten zu entdecken.

Abenteuer im Weltraum und in Hyrule

Samus‘ Abenteuer beginnt für die Besucher:innen der Grazer Herbstmesse noch vor Verkaufsstart am 4. Dezember. In Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition gehen sie erste Schritte auf dem unbekannten Planeten Viewros und treten gegen verschiedene Gegner an, ehe sie ihre Fähigkeiten in einem Bosskampf unter Beweis stellen. Dabei können sie sowohl im Maus-Modus als auch mit der Knopfsteuerung spielen und jederzeit zwischen diesen wechseln.

Alle, die schon vor dem 6. November in Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung an der Seite ihrer Verbündeten gegen Horden von Gegnern kämpfen wollen, haben dazu ebenfalls die Gelegenheit und erfahren mehr über die Geschehnisse, die maßgeblich für die Geschichte in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verantwortlich sind.

Weitere Highlights

Für eine weitere actiongeladene Spielerfahrung sorgt Kirby Air Riders, in dem Spieler:innen noch vor der Veröffentlichung am 20. November an frenetischen Kirby-Rennen teilnehmen können. Im Nachfolger des 2004 in Europa veröffentlichten Kirby Air Ride können sie aus zahlreichern Air-Ride-Maschinen auswählen und vor Ort das Tutorial wie auch den Modus City Trial anspielen.

Glühende Reifen gibt es in Mario Kart World und noch mehr Abenteuer und Kämpfe im 3D-Abenteuer Donkey Kong Bananza und in Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + die Sternsplitter-Welt, The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition, die alle ebenfalls mit im Gepäck sind.

Auch Nintendos Partner sind dabei: In Fortnite von Epic Games haben die Spieler:innen die Wahl: Sie können versuchen, in Battle Royal zu überleben, ihr eigenes Konzert beim Fortnite Festival leiten und mehr.

WB Games bringt ein magisches Abenteuer auf die Grazer Herbstmesse: Hogwarts Legacy ist ein Open-World Action-Rollenspiel, das in der Welt spielt, die erstmals in den Harry Potter-Büchern vorgestellt wurde. Spieler:innen stehen im Mittelpunkt ihres eigenen Abenteuers in der Welt der Zauberei.

Vielfältiges Rahmenprogramm

Wer am Nintendo-Stand mit seinem Nintendo-Account eincheckt, erhält 100 Platinpunkte, die auf der My Nintendo-Seite gegen Belohnungen eingetauscht werden können. Und alle, die danach noch ein Erinnerungsfoto aufnehmen möchten, können Mario beim Stand antreffen und diesen Moment mit einem Schnappschuss festhalten.

Nicht zuletzt finden an beiden Messetagen Fun-Turniere in Mario Kart World statt.

Wer die Grazer Herbstmesse besucht, sollte sich einen Besuch am Nintendo-Stand also nicht entgehen lassen. Der Eintritt am Eröffnungstag ist frei.