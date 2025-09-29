Titan Quest II Early-Access-Update öffnet die Tore zu den nördlichen Stränden

Es ist fast so weit … THQ Nordic und Grimlore Games veröffentlichen morgen ein großes Early Access Content Update für Titan Quest II und führen damit das brandneue Kapitel „Northern Beaches“ ein.

Die Roadmap gibt’s hier: https://thqn.net/TQ2roadmap

Das Kapitel Northern Beaches erweitert die Welt von Titan Quest II um mehr Kampfvielfalt, erzählerische Umgebungen und strategische Tiefe. Ab morgen für alle Early-Access-Spieler*innen verfügbar!

Spieler*innen setzen ihre Kampagne gegen die Ichthianer fort, während sie sich zum Bollwerk des Königs der Gezeiten vorkämpfen. Das Update bringt neue Gebiete, neue Gegner, drei mächtige Bosse, frische Skills für alle Meisterschaften und zahlreiche Geheimnisse, die es zu entdecken gilt.

Highlights des Kapitels Northern Beaches:

Episches Duell gegen die Ichthianer: Kämpft euch durch Wellen von Bruisern und Kommandanten und stellt euch schließlich dem mächtigen König der Gezeiten, dessen magischer Dreizack verheerende Kälteschaden-Attacken entfesselt.

Neue Skills für alle Meisterschaften!

Beherrscht das Eis mit dem neuen Frostbite-Skilltree und kombiniert Cold Snap, Frost Explosion und Deep Freeze für verheerende Kettenreaktionen.

Das neu überarbeitete Stone Form erlaubt nun die Nutzung kanalbasierter Skills während der Aktivierung und lässt sich mit Shockwave und Rock Explosion für taktische Crowd-Control kombinieren.

Nutzt die rohe Macht der Erde mit Volcanic Eruption und dem verbesserten Earthquake, geschützt durch die Defensive von Stone Form.

Stürzt euch mit dem neuen Warfare-Skill Valor ins Gefecht und beschwört das Sword of Damocles für massive Schadens-Buffs – allerdings zu einem Preis.

Neue Herausforderungen & Erkundung: Entdeckt neue Rätsel, verborgene Winkel und die neuesten Tricks der Rogue-Meisterschaft, während ihr die sturmgepeitschte Küste erkundet.

Aktuell arbeitet sich das Team von Grimlore Games bereits durch all das Feedback der noch wachsenden Community und werkelt an neuem Content und weiteren Verbesserungen – die Odyssee hat gerade erst begonnen, freut euch auf all das, was noch kommen wird!

Titan Quest II hat die Schwelle ins Reich der Menschen überschritten und ist ab sofort im Early Access auf PC verfügbar. Während das Schicksal den Preis von 49,99 € für die finale Version 1.0 vorgesehen hat, dürfen all jene, die sich früh auf die Reise wagen, frohlocken: Im Early Access liegt der Anfangspreis bei nur 29,99 €.

Mehr auf der offiziellen Website: https://titanquest2.thqnordic.com/