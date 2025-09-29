ReLU Games Koop-Horror-Spiel MIMESIS startet am 27. Oktober im Early Access

ReLU Games, ein Kreativstudio von KRAFTON, Inc., gibt bekannt, dass sein neues Koop-Horror-Survival-Spiel MIMESIS am 27. Oktober in den Early Access startet.

Spieler können sich jetzt den neuen Early-Access-Trailer ansehen, bevor sie sich für den letzten Closed-Beta-Test anmelden.

MIMESIS ist ein Koop-Spiel für vier Spieler, welches diese in eine schaurige Welt eintauchen lässt, die von einem mysteriösen Regenfall heimgesucht wird, der Menschen in Doppelgänger-Kreaturen namens Mimesis verwandelt. Diese Wesen replizieren Stimmen, Verhaltensweisen und Erinnerungen. Die Spieler müssen an Bord einer fahrenden Straßenbahn zusammenarbeiten, Ressourcen sammeln und die Dinge am Laufen halten, während sie sich fragen, wer von ihnen bereits ein Mimesis sein könnte.

Das Spiel wurde erstmals im Juni beim Steam Next Fest vorgestellt und erreichte dort Platz 4 der meistgespielten Demos, was weltweit große Aufmerksamkeit erzeugte. Der Early-Access-Start erweitert das Spielerlebnis um neue Karten, Monster und Ressourcen und verstärkt dabei sowohl das kooperative Gameplay als auch die Spannung beim Kampf ums Überleben.

Vor dem Start wird ReLU Games mehrere Community-orientierte Aktivitäten veranstalten:

Letzte Closed Beta Testphase (CBT) vom 10. bis 13. Oktober. Letzte Feinabstimmung und Stabilitätsprüfung vor der Veröffentlichung. Die Anmeldung ist ab heute möglich über https://playtest.relu.games/

Die Community Localization Challenge läuft bis zum 14. Oktober. Spieler können direkt Verbesserungsvorschläge zu Übersetzungen und kulturellen Feinheiten einreichen, um ein noch intensiveres, globales Spielerlebnis zu ermöglichen. Mehr Informationen gibt es auf Steam oder im Discord.

Die MIMESIS Creator Challenge startet gemeinsam mit dem KRAFTON Creator Network (KCN), KRAFTONs globalem Partnerprogramm für Content Creator, das Streamer und Influencer beim Wachstum mit seinen Spielen unterstützt. Durch ein „Early Bird Join Event“ erhalten Creator, die sich während der CBT bewerben, besondere Vorteile, wie beispielsweise reduzierte Teilnahmebedingungen und verbesserte Umsatzbeteiligungsbedingungen.

Diese Initiativen sollen die Beteiligung der Community stärken, die organische Erstellung von Inhalten fördern und die Qualität des Spiels noch vor dem Early-Access-Start mitgestalten.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website des Spiels und auf der Steam-Seite.