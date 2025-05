Blades of Fire im Test

Aran und Adso

Aber der Reihe nach: Blades of Fire stellt erzählerisch eigentlich ein durchaus solides Fundament auf die Beine. Die böse Königin Nerea hat mithilfe dunkler Magie den Stahl ihrer Feinde in Stein verwandelt – und herrscht nun, im wahrsten Sinne des Wortes, mit stählerner Hand über das Reich. Unser Protagonist, Aran de Lira, lebt zurückgezogen in einer kleinen Hütte am Rande der Welt. Doch eines Tages ändert sich alles: Durch eine Verkettung plötzlicher Ereignisse erhält er einen der legendären sieben Schöpferhämmer – und mit ihm an seiner Seite den jungen Gelehrten Adso. Ihre Mission? Den langen Weg zum königlichen Palast antreten – und Königin Nerea töten.

Gut, sonderlich innovativ ist das Grundkonzept nicht – aber das Setting? Damit kann man doch ganz gut arbeiten. Dazu wirft Blades of Fire gleich zu Beginn einige spannende Fragen auf, die sich im Lauf der Geschichte langsam entfalten: Warum tut die Königin all das? Wer waren die Schöpfer? Und was hat es mit Arans Vergangenheit auf sich – welche Rolle spielt er in diesem ganzen Chaos? Ich war dann doch wirklich gespannt darauf, all diese Geheimnisse zu lüften. Doch eine Sache zieht sich wie ein Klotz an der Kette durch die gesamte Story: der Anfang. Im Grunde lässt sich Arans Einstieg so zusammenfassen: Hier, nimm den Hammer – und los geht’s. Wenig Kontext, kaum Emotion. Seine Motivation wirkt aus dem Nichts gegriffen, der Einstieg ist weder cineastisch noch besonders nachvollziehbar. Mal ehrlich – einfach so zur Königin marschieren und sie töten? Da fehlt schon ein bisschen Überzeugungskraft. Und auch sonst werden die verschiedenen Handlungspunkte zwar irgendwie zusammengeführt, sonderlich befriedigend zu Ende gebracht wurden diese allerdings nicht wirklich. Da hätte die Erzählung deutlich mehr Potenzial gehabt.

Besser gelungen ist dafür die Dynamik zwischen Aran und seinem Begleiter Adso. Aran, der abgeklärte, ruhigere Typ – Adso, jung, neugierig, ein wandelndes Lexikon mit zu viel Energie. Die beiden wachsen auf ihrer Reise spürbar zusammen und ergänzen sich gut: Ohne Arans Erfahrung und Kampfkraft hätte Adso vermutlich keine zwei Meter überlebt. Umgekehrt ist Adsos Wissen in vielen Spielabschnitten absolut unverzichtbar.

Weniger gut schneiden dafür die meisten anderen NPCs ab. Viele wirken blass, stereotyp und liefern Dialoge, die bestenfalls mittelmäßig sind. Und trotzdem – das muss man Blades of Fire lassen – gab es ab dem ersten Akt doch ein paar Szenen, die emotional durchaus etwas auslösen konnten. Kleine, schöne Momente, in denen das Herz vielleicht ein bisschen schneller schlägt. Unterm Strich bietet die Story also solide Fantasy-Kost: ein interessantes Setting, einige starke Szenen – aber auch klare Schwächen in der Erzählweise und vor allem bei den Nebenfiguren.