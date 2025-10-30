VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingNews & Updates

Community-Karten Editor für Pioneers of Pagonia jetz verfügbar

von Hannes Linsbauer0

Vor dem lang erwarteten 1.0 Release mit Story-Kampagne am 11. Dezember 2025 auf Steam erschien nun das letzte große Early Access Update der Wirtschaftssimulation Pioneers of Pagonia.

Ab sofort können Modding Fans und virtuelle Baumeister detaillierte Karten mit den hauseigenen Tools des preisgekrönten Entwicklerstudios Envision Entertainment erstellen und somit ihre ganz eigenen Pioneers of Pagonia-Erlebnisse erschaffen.

Es können alle Karteneigenschaften modifiziert werden, vom generellen Grundriss jeder Insel über Landschaftstypen, Gegner und Rohstoffe bis hin zu Schätzen, Artefakten und Aufgaben. Alle Community-Karten sind direkt im Spiel integriert und können im Spielmenü angewählt werden. Sortierungsmöglichkeiten helfen dabei, Inseln entsprechend den eigenen Vorlieben zu finden. Detaillierte Informationen zur Verwendung des Editors gibt es im offiziellen Pagonia-Wiki, die Integration erfolgt in Zusammenarbeit mit mod.io.

Pioneers of Pagonia wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Weitere Informationen zu Pioneers of Pagonia gibt es auf der offiziellen Website.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

KRAFTON veröffentlicht Playtest-Pläne für PUBG Ally, entwickelt mit NVIDIA ACE

Hannes Linsbauer

Online-Multiplayer-Modus „FOX HUNT“ für METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER

Hannes Linsbauer

TacticaVR® bringt eine neue Dimension von Virtual Reality nach Wien

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link