Community-Karten Editor für Pioneers of Pagonia jetz verfügbar

Vor dem lang erwarteten 1.0 Release mit Story-Kampagne am 11. Dezember 2025 auf Steam erschien nun das letzte große Early Access Update der Wirtschaftssimulation Pioneers of Pagonia.

Ab sofort können Modding Fans und virtuelle Baumeister detaillierte Karten mit den hauseigenen Tools des preisgekrönten Entwicklerstudios Envision Entertainment erstellen und somit ihre ganz eigenen Pioneers of Pagonia-Erlebnisse erschaffen.

Es können alle Karteneigenschaften modifiziert werden, vom generellen Grundriss jeder Insel über Landschaftstypen, Gegner und Rohstoffe bis hin zu Schätzen, Artefakten und Aufgaben. Alle Community-Karten sind direkt im Spiel integriert und können im Spielmenü angewählt werden. Sortierungsmöglichkeiten helfen dabei, Inseln entsprechend den eigenen Vorlieben zu finden. Detaillierte Informationen zur Verwendung des Editors gibt es im offiziellen Pagonia-Wiki, die Integration erfolgt in Zusammenarbeit mit mod.io.

Pioneers of Pagonia wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Weitere Informationen zu Pioneers of Pagonia gibt es auf der offiziellen Website.