KRAFTON veröffentlicht Playtest-Pläne für PUBG Ally, entwickelt mit NVIDIA ACE

KRAFTON, Inc. stellt heute auf dem GeForce Gamer Festival von NVIDIA in Seoul, Südkorea, die neueste Version von PUBG Ally vor.

KRAFTON präsentierte gemeinsam mit NVIDIA PUBG Ally, einen innovativen CPC (Co-Playable Character), und demonstrierte, wie das Unternehmen durch KI-Innovationen Gaming vorantreiben will. PUBG Ally basiert auf einem geräteinternen SLM (Small Language Model), das mit NVIDIA ACE-Technologie entwickelt wurde, und ist ein interaktiver PUBG: BATTLEGROUNDS CPC, der mit Spielern kommunizieren und kooperieren kann.

Kangwook Lee, Leiter von KRAFTON AI1, stellte zwei wichtige Funktionen von PUBG Ally vor. Zunächst erklärte er, dass PUBG Ally, im Gegensatz zu herkömmlichen NPCs, kooperatives und autonomes Gameplay bietet. Lee erklärte: „PUBG Ally kann Strategien mit Spielern diskutieren und seinen Spielstil entsprechend anpassen. Es kann ihnen gewünschte Gegenstände bringen, bei der Wiederbelebung von Teamkollegen helfen und während Plünderungen, Kämpfen und Überlebenssituationen unabhängige Entscheidungen treffen – wobei es seine Strategie kontinuierlich an die sich ändernden Umstände anpasst.“

Außerdem hob Lee hervor, dass PUBG Ally eine sprachbasierte Interaktion ermöglicht. „Das System ist für den Dialog im Spiel ausgelegt und versteht die PUBG-Terminologie, Karten und Gegenstandseigenschaften, was eine natürliche Kommunikation zwischen ihm und den Spielern ermöglicht“, fügte er hinzu. „PUBG Ally unterstützt Englisch, Koreanisch und Chinesisch, und da es vollständig auf dem Gerät läuft, ist die Latenz gering.“

KRAFTON kündigte zudem die ersten Pläne für einen Playtest von PUBG Ally an. Spieler können Anfang 2026 über die PUBG: BATTLEGROUNDS Arcade2 erstmals eine Testversion des KI-Teamkollegen ausprobieren. KRAFTON plant, PUBG Ally vor der vollständigen Implementierung auf der Grundlage von Nutzer-Feedback zu verfeinern und zu optimieren und seine langfristige strategische Partnerschaft mit NVIDIA fortzusetzen, um KI-Technologien im Gaming-Bereich weiter voranzutreiben.

Unterdessen gab KRAFTON während seiner unternehmensweiten Mitarbeiterversammlung KRAFTON LIVE TALK (KLT) am 23. Oktober seinen Übergang zu einem „AI First”-Unternehmen bekannt. Mit dieser Initiative beschleunigt KRAFTON seine Bemühungen zur Implementierung von Agentic AI3 und unterstützt damit die Automatisierung von KI-Workflows, die KI-Forschung und -Entwicklung sowie die Verbesserung der In-Game-Services im gesamten Unternehmen.