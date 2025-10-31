Thief VR: Legacy of Shadow erscheint am 4. Dezember

Vertigo Games gab in Zusammenarbeit mit Maze Theory und Eidos-Montréal bekannt, dass Thief VR: Legacy of Shadow am 4. Dezember 2025 erscheinen wird.

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 29,99 € / 29.99 $ / 24,99 £. Vorbestellungen sind ab sofort möglich und bieten einen Rabatt von 10% auf PlayStation VR2, Meta Quest und Steam VR.

Zusätzlich zum Veröffentlichungstermin enthüllte Vertigo Games das erste Gameplay-Material von Thief VR: Legacy of Shadow für Meta Quest.

Auch ein neues PlayStation VR2-Gameplay-Video wurde heute veröffentlicht, das den Spielern einen weiteren Einblick in das immersive Schleich-Abenteuer bietet: https://youtu.be/9fnVOjgm9mQ

ÜBER THIEF VR: LEGACY OF SHADOW

Die Stadt ist ein Ort der Schatten, regiert vom tyrannischen Baron Ulysses Northcrest. Du bist Magpie, ein gewiefter Dieb, geformt durch die Straßen, der stiehlt, um zu überleben – bis er etwas Großes entdeckt: ein legendäres Artefakt, das ein Vermächtnis aus der Vergangenheit birgt.

Erlebe die Welt von Thief erstmals in VR – eine Mischung aus klassischem Stealth-Gameplay und moderner Immersion. Nutze deinen Körper, um Wachen zu umgehen, und deine Hände, um zu stehlen, geheime Fächer zu öffnen und Schlösser durch taktile Interaktionen zu knacken. Verwende ein Arsenal aus Pfeilen und Werkzeugen, um Gegner abzulenken, auszuschalten oder zu überwinden, während du über Dächer kletterst, dich durch enge Gassen schleichst und Geheimnisse in einer düsteren, vom Steampunk inspirierten Welt aufdeckst. Jeder Raubzug bietet mehrere Wege und Spielstile – ob du unbemerkt vorbeischleichst oder aus den Schatten zuschlägst.

Thief VR: Legacy of Shadow wird am 4. Dezember 2025 veröffentlicht und kann ab sofort für PlayStation VR2, Meta Quest und Steam VR vorbestellt werden.