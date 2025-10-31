Agatha Christie – Death on the Nile im Test

Eine erweiterte Story – und die alte (verbesserte) Mindmap

Das neue Spiel Agatha Christie – Death on the Nile ist vom klassischen Roman inspiriert, nimmt sich jedoch einige Freiheiten, die Story recht massiv abzuändern. Wir spielen Hercule Poirot, der im Jahr 1978 in einer Londoner Disco einem versnobten Aristokraten bei der Suche nach seinem abhanden gekommenen Ring hilft, mit dem er eigentlich um die Hand seiner Freundin anhalten wollte. Wollte ihn die jedoch tatsächlich heiraten? Wir spielen im weiteren Verlauf des Spieles auch die Detektivin Jane Royce, die einen eigenen Fall lösen muss (der mir übrigens nicht so wirklich gut gefallen hat), um schließlich in Abu Simbel auf Hercule Poirot zu treffen – wo die beiden Geschichten dann ineinander fließen.

New York, Mallorca, ein Luxusschiff in Ägypten – dazu ein Mordopfer und unzählige Verdächtige. Einfach hat man es als Detektiv nicht. Aber dafür ist die Spiel-Engine inzwischen recht ausgereift und lässt euch in Ruhe eurer Detektivarbeit nachgehen. Und die besteht vor allem in unzähligen Gesprächen mit anderen Personen – die alle irgendwie verdächtig sind und meistens auch zumindest Irgendetwas zu verbergen haben. Fast jeder lügt euch mehr oder weniger an, oder erzählt zumindest nur die halbe Wahrheit. Ihr sammelt Hinweise, redet mit jedem bis er/sie nichts mehr zu sagen hat und stellt danach logische Verbindungen her, indem ihr eine Mindmap erstellt. Mit dieser Mindmap könnt ihr dann (meistens sogar nachvollziehbare und logische) Schlussfolgerungen ziehen und die Geschichte vorantreiben. Eigentlich klickt ihr aber nur auf alle vorgegebenen Möglichkeiten, bis das Spiel endlich die richtige Lösung akzeptiert. Das fühlt sich aber trotzdem zeitweise wie echte Detektivarbeit an.

Nicht ganz so echt fühlen sich die immer wieder eingebauten Minispiele an. Spiegel drehen, ein Labyrinth durchqueren, Objekte manipulieren. Außerdem solltet ihr einen gemächlichen Spielablauf bevorzugen – manchmal war sogar mir der Ablauf ein wenig zu langgezogen. Euer Charakter muss nämlich die meiste Zeit in der jeweiligen Lokation herumgehen (obwohl wir ihn mit LT ein wenig beschleunigen können) und mit allen Leuten reden und alle Hotspots untersuchen, manche Szenen können nicht übersprungen werden, die (beim erstmaligen Abspielen nicht überspringbaren) Gespräche dauern manchmal auch ein wenig. Dafür ist die deutsche Vertonung gut gemacht. Alles in allem nichts für Hektiker. Nehmt euch einen Kaffee, ein wenig Zeit und genießt das Spiel – und rechnet mit locker 25 Stunden bis zum Finale.