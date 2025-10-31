Riftbound: Origins – Das erste Set des LoL Sammelkartenspiels ist erhältlich

Riot Games kündigt mit Riftbound den Einstieg in die Welt der physischen Sammelkartenspiele an. Das Spiel überträgt die Champions, Schauplätze und Gegenstände aus League of Legends in ein neues Tabletop-Format.

Riftbound wurde sowohl für kompetitives als auch für gemeinschaftliches Spielen entwickelt und unterstützt 1vs1, 2vs2 und Free-For-All-Mehrspieler-Formate.

Riftbound: Origins umfasst mehr als 300 Karten, darunter spielbereite Champion-Decks für Jinx, Lee Sin und Viktor sowie die Starterbox Proving Grounds für neue Spieler:innen. Jedes Champion-Deck enthält 56 Karten verschiedener Arten. Die Proving Grounds-Box ist für zwei bis vier Personen ausgelegt und bietet eine leicht zugängliche Möglichkeit, die Spielmechanik zu erlernen und Partien auszutragen. Spieler:innen können ihre Sammlungen mit Boosterpacks erweitern, die jeweils 14 Karten in unterschiedlichen Seltenheitsstufen enthalten und ab heute erhältlich sind.

Außerdem können Spielende Riftbound: Origins Proving Grounds, Champion-Decks, Boosterboxen und weiteres Zubehör im Riot Games Merch Store sowie bei ausgewählten lokalen Fachhändlern erwerben. Die Proving Grounds-Box ist zum Preis von 31,99 € erhältlich, Champion-Decks kosten 20,99 € und Boosterboxen mit 24 Packs sind für 127,99 € verfügbar. Zum Start veranstalten ausgewählte lokale Händler Demo-Sessions und Nexus Nights, um neuen Spieler:innen einen einfachen Einstieg zu ermöglichen.

Für 2026 sind vier Erweiterungen geplant. Den Anfang macht Riftbound: Spiritforged, das am 13. Februar 2026 in englischer Sprache veröffentlicht wird. Im Dezember 2025 startet das Organized Play-Programm mit dem ersten englischen Regionalqualifikations-Turnier in Houston vom 5. bis 7. Dezember. Im Februar 2026 folgt das europäische Regionalturnier.

Chengran Chai, Executive Producer bei Riot Games, erklärt: „Während Riot weiterhin in die größere Multimedia-Landschaft vordringt, steht Riftbound für unsere fortwährenden Bemühungen, den Fans eine neue Möglichkeit zu bieten, Runeterra über den Bildschirm hinaus zu erleben.“ Dave Guskin, Game Director, ergänzt: „Wir haben die Gelegenheit genutzt, etwas Einzigartiges zu schaffen, das sowohl Fans von League of Legends als auch TCG-Enthusiast:innen anspricht. Riftbound verkörpert die Tiefe, Strategie und das Gemeinschaftsgefühl, die sowohl League of Legends als auch das TCG-Genre auszeichnen.“

Weitere Informationen zu Riftbound: League of Legends Trading Card Game finden sich auf der offiziellen Website.