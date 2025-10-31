Silly Polly Beast im Test

Polly in der Unterwelt

Nach der Auswahl von einem der drei Schwierigkeitsgrade (easy, normal hard) geht es auch schon los. Wir spielen Polly, ein hübsches junges Mädchen, das auf der Suche nach ihrer Schwester Alice ist. Polly und Alice sind Waisenkinder, und Polly ist stumm. Wir sind mit einem Skateboard bewaffnet – wobei ich das wörtlich meine. Mit dem Skateboard schlagen wir zu, oder wir werfen es eine kurze Entfernung und es kommt zurück wie ein Bumerang. Anfangs kämpfen wir aber nicht, sondern durchstreifen die vollkommen heruntergekommene Wohngegend auf der Suche nach einem Feuerzeug. Scheinbar sucht uns die Polizei wegen Brandstiftung, denn wir müssen uns vor mehreren Polizeistreifen verstecken. Einmal rettet uns nur ein Betrunkener, der aus einem Fenster fällt, vor der Verhaftung. Die Polizisten sind kurz abgelenkt, und wir sind weg. Sonderlich weit kommen wir aber nicht, denn wir fallen in ein schwarzes Loch – und sind nun in der Unterwelt. Und hier geht das Spiel so richtig los.

Arkan, der Geisterhund der unser Feuerzeug gestohlen hat, gibt es uns zurück – und wir treffen seinen Herrn. Der benötigt unsere Hilfe – wir müssen drei Dämonen töten, um ihn und uns selbst zu befreien. Er bindet sich jedenfalls gleich mal mit einer magischen Leine an uns. Mit unserer neu erhaltenen (magischen) Pistole beginnen wir die Unterwelt zu erforschen. Wir können laufen, dashen, schießen, mit dem Skateboard in den Nahkampf gehen, Granaten werfen und heilen uns mit Pillen oder Schokoriegeln (wie im echten Leben), unsere Pistole laden wir bei brennenden Fässern auf. Die Pistole fasst anfangs nur sechs Schuss, und Munition mitnehmen geht nicht. Ziehen wir unseren Hoodie über den Kopf werden wir – nicht komplett unsichtbar, aber fast. Wir können damit recht nahe an Gegnern vorbeischleichen, ohne gesehen zu werden.