Painkiller im Test

Gemeinsam durch die Hölle

Zuerst einmal: Painkiller gibt uns vier unterschiedliche Figuren und eine ordentliche Auswahl an Nah- und Fernkampfwaffen. Während die Charaktere selbst in Sachen Persönlichkeit alle ziemlich… nun ja, speziell sind, unterscheiden sie sich spielerisch aber fast kaum voneinander. Klar, der eine hat etwas mehr Leben, der andere teilt mehr Schaden mit Waffen aus, aber wirklich großen Einfluss hat die Wahl der Spielfigur letztlich nicht wirklich. Entscheidender sind die Waffen-Upgrades und Tarotkarten, mit denen sich der eigene Spielstil ein Stück weit anpassen lässt. Das motiviert dazu, hin und wieder neue Kombinationen auszuprobieren, während man sich in seinem Hub – einer düsteren Kathedrale – auf die nächste Schießerei vorbereitet.

Das Gunplay ist dagegen eher Geschmackssache. Ich habe schon öfters gelesen, dass es im Vergleich zu den Vorgängern zu hektisch und unpräzise sei. Das mag stimmen – der letzte Teil liegt schließlich etliche Jahre zurück, und die technischen Möglichkeiten haben sich auch deutlich verändert. Trotzdem fällt auf: Schon ab Minute eins geht’s hier ziemlich zur Sache. Wir können durch die Luft dashen, sliden, an Wänden abprallen, und die Gegner sind ebenfalls erstaunlich flink. Wer also lieber taktisch spielt oder kein Freund von Chaos ist, dürfte hier auf Dauer eher frustriert werden – auch wenn man nostalgisch an die älteren Teile zurückdenkt.

Etwas ärgerlicher ist das teils dann aber schwache Waffengefühl. Gerade wenn man andere Genregrößen kennt, wirken die Waffen hier weniger wuchtig, als sie aussehen. Wenn ich einen Bolzen aus meinem Gewehr auf ein Monster abfeuere, erwarte ich einfach, dass es danach nicht mehr allzu lebendig aussieht. Klar, die Gegner zeigen Trefferwunden, und das Feedback ist grundsätzlich solide – aber es erreicht nie das „Wumms“-Gefühl, das einen so richtig in den Flow zieht. Stattdessen ballert man sich oft ohne klare Orientierung durch Gegnerhorden, und das ist auf Dauer doch etwas unbefriedigend.

Was Painkiller für mich dennoch etwas gerettet hat, ist der Koop-Modus. Gemeinsam mit Freunden macht das Ganze überraschend viel Spaß – selbst wenn man die meisten Raid-Abschnitte mit halbwegs fähigen Mitspielern recht schnell abhakt. Unterm Strich hat man hier gemeinsam aber echt eine gute Zeit. Man muss sich nur bewusst machen, was man bekommt: kein wirklicher DOOM-Koop, keine fesselnde Story, kein tiefes Charaktersystem – sondern pures, actionreiches Gameplay. Das hat durchaus Potenzial, schöpft es aber trotzdem nicht voll aus.