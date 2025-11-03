Neon Inferno erscheint am 20.November

Kämpft, schnetzelt und sprengt euch euren Weg durch ein neonbeleuchtetes Kriegsgebiet!
Freunde klassischer 2D Arcade-Spiele können sich freuen – in wenigen Tagen wird ein neues Actionspiel erscheinen, das auch vor 30 Jahren in der Spielhalle eine tolle Figur gemacht hätte.
New York im Jahr 2055: eine Stadt jenseits aller Rettung. Bahnt euch euren Weg durch diesen dichten Cyberpunk-Dschungel, einer explosiven Mischung aus 2D Run and Gun und Gallery-Shooter (wie einst zB Cabal) aus der Third-Person Perspektive. Helft der Familie, die Straßen der Stadt zu beherrschen!
Arcade Action
Neon Inferno ist ein Hybrid aus 2D Sidescroller und Gallery-Shooter, bei dem die Action sowohl im Vordergrund als auch im Hintergrund stattfindet. Während sich rivalisierende Fraktionen um die Kontrolle über ein dystopisches New York City bekämpfen, stürzen Sie sich als Attentäter für die Familie – ein berüchtigtes Verbrechersyndikat, das entschlossen ist, seine Rivalen zu eliminieren und das Schlachtfeld der Metropole zu dominieren – in den Kampf. Mit wunderschöner Pixelgrafik und einem eindrucksvollen Soundtrack bietet Neon Inferno ein stilvolles, modernes Action-Erlebnis mit Cyberpunk-Flair.
Übernehmt die Kontrolle entweder über Angelo Morano oder Mariana Vitti und kämpft euch durch die Straßen, indem ihr eure Feinde erschießt, abwehrt und zerhackt! Mit zahlreichen Upgrades und Waffenoptionen zur Auswahl seid ihr bestens gerüstet, um diesen stadtweiten Konflikt zu euren Gunsten zu entscheiden.
Bullet Time
Neben der traditionellen Run and Gun-Action könnt ihr eure Feinde sowohl im Vordergrund als auch im Hintergrund angreifen, ihre Projektile mit „Bullet Time“ zurückwerfen und Fahrzeuge requirieren, um eure Ziele zu verfolgen! Wählt einen Schwierigkeitsgrad oder stellt euch der Herausforderung im Arcade-Modus, das Spiel nur mit einem einzigen Credit abzuschließen!
Kooperativer Modus
Ganz wie einst in der Spielhalle könnt ihr euch auch einen Freund schnappen und gemeinsam die Herrschaft der Familie über die Stadt erweitern! Mit doppelt so vielen Charakteren und doppelt so viel Feuerkraft sind dem Gemetzel, das ihr gemeinsam anrichten könnt, keine Grenzen gesetzt!
Bosskämpfe
Stellt euch am Ende jeder Mission einer Reihe von skrupellosen Bossen. Jeder Boss ist einzigartig und verfügt über viele Angriffe und mehrere Phasen, die eure Fähigkeiten auf die Probe stellen werden!
Weitere Informationen:
- Ähnliche Spiele: Gunstar Heroes, Wild Guns Reloaded, Katana Zero, Metal Slug, Huntdown, Neon Abyss
- Anzahl der Spieler: Einzelspieler oder Couch-Koop mit einem Freund.
- Sprachen: Englisch, Portugiesisch (Brasilien), Französisch, Japanisch, Spanisch (Spanien), Russisch, Deutsch, Italienisch, Koreanisch, Polnisch, Spanisch (Lateinamerika), Traditionelles Chinesisch.
Der Entwickler Zenovia Interactive hat mit Steel Assault bereits 2021 ein tolles Arcade Spiel herausgebracht.
Kaufen könnt ihr Neon Inferno ab dem 20. November 2025 auf Steam oder bei GOG. Link auf die Homepage von Zenovia Interactive. Hier findet ihr noch den Discord-Link der Entwickler.