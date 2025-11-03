Neon Inferno erscheint am 20.November

Bullet Time

Neben der traditionellen Run and Gun-Action könnt ihr eure Feinde sowohl im Vordergrund als auch im Hintergrund angreifen, ihre Projektile mit „Bullet Time“ zurückwerfen und Fahrzeuge requirieren, um eure Ziele zu verfolgen! Wählt einen Schwierigkeitsgrad oder stellt euch der Herausforderung im Arcade-Modus, das Spiel nur mit einem einzigen Credit abzuschließen!

Kooperativer Modus

Ganz wie einst in der Spielhalle könnt ihr euch auch einen Freund schnappen und gemeinsam die Herrschaft der Familie über die Stadt erweitern! Mit doppelt so vielen Charakteren und doppelt so viel Feuerkraft sind dem Gemetzel, das ihr gemeinsam anrichten könnt, keine Grenzen gesetzt!

Bosskämpfe

Stellt euch am Ende jeder Mission einer Reihe von skrupellosen Bossen. Jeder Boss ist einzigartig und verfügt über viele Angriffe und mehrere Phasen, die eure Fähigkeiten auf die Probe stellen werden!

Weitere Informationen:

Ähnliche Spiele : Gunstar Heroes, Wild Guns Reloaded, Katana Zero, Metal Slug, Huntdown, Neon Abyss

: Gunstar Heroes, Wild Guns Reloaded, Katana Zero, Metal Slug, Huntdown, Neon Abyss Anzahl der Spieler : Einzelspieler oder Couch-Koop mit einem Freund.

: Einzelspieler oder Couch-Koop mit einem Freund. Sprachen: Englisch, Portugiesisch (Brasilien), Französisch, Japanisch, Spanisch (Spanien), Russisch, Deutsch, Italienisch, Koreanisch, Polnisch, Spanisch (Lateinamerika), Traditionelles Chinesisch.

Der Entwickler Zenovia Interactive hat mit Steel Assault bereits 2021 ein tolles Arcade Spiel herausgebracht.

Kaufen könnt ihr Neon Inferno ab dem 20. November 2025 auf Steam oder bei GOG. Link auf die Homepage von Zenovia Interactive. Hier findet ihr noch den Discord-Link der Entwickler.