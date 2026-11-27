Die kostenlose Painter-Demo zu Warhammer 40,000: Dawn of War IV ist auf Steam verfügbar. Mit ihr lassen sich Einheiten aller vier Fraktionen gestalten und die Ergebnisse später ins Hauptspiel übernehmen.

Deep Silver und KING Art Games haben den Advanced Painter vor dem Start von Warhammer 40,000: Dawn of War IV als kostenlose Demo veröffentlicht. Das Werkzeug steht über die Steam-Seite des Spiels bereit und konzentriert sich auf die individuelle Gestaltung der Armeen.

Spielerinnen und Spieler können Einheiten der vier Fraktionen auswählen und deren Aussehen verändern. Neben Farben und Materialien stehen auch Aufkleber sowie Kampfspuren zur Verfügung. Die Gestaltung orientiert sich an der Bemalung von Tabletop-Miniaturen, findet aber direkt am PC statt.

Anders als bei einer bloßen Auswahl vorgegebener Armeefarben lassen sich laut Publisher einzelne Teile von Rüstungen und Ausrüstung bearbeiten. Die meisten Einheiten bestehen demnach aus 100 bis 200 einzelnen Elementen. Wer nicht jedes Detail selbst festlegen möchte, kann offizielle Vorlagen verwenden oder eigene Voreinstellungen erstellen und auf eine ganze Armee anwenden.

Fertige Designs lassen sich speichern und teilen. Zum Start des Hauptspiels am 3. Dezember 2026 sollen sie direkt übernommen werden können. Käuferinnen und Käufer der Commander Edition erhalten laut Ankündigung bereits ab dem 30. November Zugang zum Spiel.

Dawn of War IV verbindet Echtzeitstrategie im Warhammer 40,000-Universum mit Kampagnen, Mehrspielerpartien und Modi wie Skirmish und Last Stand. Der Trailer zeigt die Funktionen des Werkzeugs: